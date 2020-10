Sommers: Pappas-Entlassung bei RWO auch coronabedingt

Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen hat sich nach sieben sieglosen Spielen in Serie von Trainer Pappas getrennt. RWO-Präsident Sommers nennt Hintergründe.

Sieben Spiele ohne Sieg, vier Punkte und der vorletzte Tabellenplatz in der Regionalliga West haben die Verantwortlichen von Rot-Weiß Oberhausen dazu veranlasst, Cheftrainer Dimitrios Pappas freizustellen. "Dimitrios gehört zu den Menschen, die ich schon lange kenne. Er ist eine ehrliche Haut und geradlinig, das mag ich sehr an ihm", sagte Sommers.

Im Gespräch mit RevierSport hat sich der 61-Jährige weiter zu den Gründen geäußert. "Wir hatten uns natürlich schon die Frage gestellt, wie lange wir das noch weitermachen können", sagte ein hörbar mitgenommener Sommers mit Blick auf den schlechten Saisonstart. "Die ehrliche Antwort darauf war, dass wir nicht noch zwei Spiele abwarten."

Pappas-Entlassung: Corona-Ungewissheit als großer Faktor

Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei die Corona-Pandemie, wie Sommers weiter erklärte. "Wenn mir einer garantiert hätte, dass wir die Saison zu Ende spielen werden, hätten wir noch nicht so früh die Reißleine gezogen." Sommers befürchtet, dass die Saison vorzeitig abgebrochen und, wie im Vorjahr, die Quotientenregel zum Einsatz kommen könnte.

Stand jetzt würde das bedeuten, dass RWO den Gang in die Oberliga Niederrhein antreten müsste. "Im Falle eines Abstiegs wären nicht nur wir, sondern beispielsweise auch ein Nachwuchsleitungszentrum weg", erläuterte Sommers dazu weiter.

Hajo Sommers: Terranova keine Dauerlösung

Aus dem angesprochenen NLZ kommt indes Pappas' Interimsnachfolger: Mike Terranova. Der 43-Jährige war bisher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und soll bestenfalls schon am Mittwoch (14. Oktober, 19:30 Uhr) beim Aufsteiger FC Wegberg-Beeck den ersten Saisonsieg einfahren. "An sich erwarte ich von Mike aber erstmal nichts. Ich hoffe, dass er eine Ansprache findet, die die Jungs verstehen", dämpfte Sommers die Erwartungen an Terranova, der RWO bereits von 2016 bis 2020 trainierte.

Mike Terranova sei aber keine Dauerlösung, erklärte Sommers weiter. "Irgendwann werden wir dann auch einen neuen Trainer verpflichten. Eine Bedingung, die Mike uns gestellt hatte war, dass er wieder in den Jugendbereich zurückkehren würde." Auch die Zukunft des ehemaligen A-Jugend-Trainers Dimitrios Pappas ist ungeklärt. "Wir haben miteinander gesprochen und uns darauf verständigt, dass wir übernächste Woche telefonieren wollen. Wir wollen das erstmal sacken lassen", sagte Sommers.