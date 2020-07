RWO: Pappas freut sich auf Kreyer – Özkara-Verbleib offen

Oberhausen. RWO-Trainer Dimitrios Pappas spricht über den letzten Neuzugang der Kleeblätter, Stürmer Sven Kreyer. Özkara-Verbleib weiter offen.

Zwar noch nicht mittrainiert, dafür aber frisch an Bord ist Sven Kreyer , den Rot-Weiß Oberhausen nun als sechsten Neuzugang verpflichtet hat. Der gebürtige Düsseldorfer, der mit Viktoria Köln 2019 in die 3. Liga aufgestiegen war, soll die Sturmreihe verstärken, was auch RWO-Trainer Dimitrios Pappas freut. „Ein richtig guter Typ, der ehrgeizig ist und spielen will. Solche Leute brauchen wir.“

Der 29-Jährige war in der abgelaufenen Drittliga-Saison auf 18 Einsätze gekommen und hatte zwei Treffer erzielt. Insgesamt erzielte er für die Kölner in 113 Partien 34 Tore. Durch seine Zeit beim VfL Bochum verfügt er auch über Zweitliga-Erfahrung. Pappas: „Vor allem nach dem Neustart nach der Corona-Pause hat er bei Viktoria Köln regelmäßig gespielt, so dass wir einen Spieler mit Spielpraxis bekommen. Die will er jetzt weiter ausbauen.“