Wie sich Adler Union Frintrop auf Rot-Weiss Essen freut

Essen. Ein „Highlight“: Adler Union trifft auf Rot-Weiss Essen. Für den Oberliga-Aufsteiger steht das Event im Vordergrund – und ein Spieler fehlt.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung von Rot-Weiss Essen wurde ein Trainer geehrt, der überhaupt nichts mit dem Drittligisten erreicht hat. Sein 25-Jähriges feiert Marcel Cornelissen, so lang ist er schon Mitglied bei RWE – kein Wunder, dass er das Spiel an diesem Mittwoch als „Highlight“ bezeichnet.

Mit Adler Union Frintrop ist er als Coach von der Bezirks- in die Oberliga durchmarschiert, was für eine Leistung. Nun trifft er mit seiner Elf auf RWE. „Nicht nur für mich“, sagt Cornelissen, „sondern für ganz viele in der Mannschaft ist das ein ganz besonderes Spiel.“ Sogar die Schalker, eine Handvoll, unkt der Coach, gebe es wohl im Team, freuen sich auf die Partie, die um 19 Uhr angepfiffen wird.

Adler Union Frintrop: Test gegen RWE als Belohnung für den Durchmarsch

Dabei hat das Testspiel sportlich keine große Relevanz für Frintroper. „In unserer Planung geht es gar nicht um RWE, der Fokus liegt auf den anderen Spielen und den Trainingseinheiten. Das Spiel“, erklärt Cornelissen, „nehmen wir sehr gerne mit, aber es hat kaum Aussagekraft für uns.“ Es ist klar, wer Favorit, wer Außenseiter ist – und da es nicht um Punkte oder das Weiterkommen im Pokal geht, steht halt das Event im Vordergrund.

Man kennt sich. Bei der Wahl zur Essener Mannschaft des Jahres 2022 wurde Adler Unions Durchmarsch gewürdigt. Da lief Cornelissen „seinem“ Drittligisten über den Weg. Der Vorverkauf für den Test ist gut angelaufen, wobei die Frintroper lieber am heimischen Wasserturm gespielt hätten. Geht nicht, weil es dort lediglich einen Kunstrasenplatz gibt. Die Partie sollte aber auf Rasen ausgetragen werden. Großes Hallo in Stoppenberg für Frintrop: In den vergangenen zwei Jahren kickte die Elf nur einmal auf Naturrasen.

22 Spieler darf Cornelissen nominieren, die Wahl fällt da ganz schön schwer. Jeder will dabei sein, nur einer kann es nicht: Tim Heinsen. Der Neue, er kam von der SSV Buer, verletzte sich beim MWB-Cup in Mülheim schwer, hat sich das Kreuzband gerissen. Er wird viele Monate fehlen, war aber eigentlich als Stammspieler eingeplant.

Tim Heinsen wird Adler Union im Test gegen Rot-Weiss Essen fehlen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Adler Union: Feinschliff für die Oberliga im Trainingslager

Den Durchmarsch haben die Frintroper als eingespielte Truppe perfekt gemacht, Heinsen war nicht der einzige Neue, der das Team verstärken sollte. Nach dem RWE-Test geht es ins Kurztrainingslager. Das Wochenende verbringt Adler Union mit 40 Personen in Kaiserau, das machen sie schon seit zwei Jahren so. „Wichtig ist, dass wir die neuen Spieler noch mehr integrieren“, sagt Cornelissen. Wichtig sei das, weil die Mannschaft nun nicht mehr von Sieg zu Sieg spazieren werde.

Ein paar Ergebnisse, die nicht so gut waren, setzte es schon in dieser Vorbereitung. „Da war die Stimmung etwas schlechter. Entscheidend wird daher sein, wie wir in der Liga auftreten. Wir haben es selbst in der Hand. Wenn wir alles reingeworfen haben, können wir auch mit Enttäuschungen umgehen. Wir dürfen nie den Mut verlieren und müssen jedes Spiel wie ein Pokalspiel angehen.“

Ordentlich verkaufen, das ist erst einmal das Ziel für den Test gegen Rot-Weiss Essen. Drittligist gegen Oberligist, die Rollen sind ja klar verteilt, das gab es schon mal, vor ein paar Wochen: RWE besiegte den ETB Schwarz-Weiß mit 5:2 – ein Ergebnis, mit dem sich Cornelissen anfreunden könnte.

Rot-Weiss Essen im Trainingslager:

Für RWE ist es die vorletzte Begegnung vor dem Saisonstart. An diesem Samstag steht noch eine Partie beim SC Verl an. Der Test gegen den Ligarivalen wird um 14 Uhr in der Sportclub-Arena ohne Zuschauer ausgetragen.

