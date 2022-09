Wegen BVB-Sieg: Rot-Weiss Essen rutscht auf Abstiegsplatz ab

Essen. Vor dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken am Montag steht Rot-Weiss Essen wieder mehr unter Druck. Im Tabellenkeller gewann Borussia Dortmund II.

Der neunte Spieltag der laufenden Drittliga-Saison wurde mit dem Freitagabendspiel zwischen dem TSV 1860 München und Erzgebirge Aue eröffnet. In diesem Duell setzten sich – wenig überraschend – die Hausherren mit 3:1 durch und konnten zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenspitze erklimmen. Der Gegner aus dem Erzgebirge wartet auch nach neun Partien weiterhin auf den ersten Dreier und bleibt das Drittliga-Schlusslicht mit nur drei Punkten!

Mit der SV Elversberg war am Samstag die Überraschungsmannschaft der bisherigen Spielzeit im Einsatz. Das Ziel: 1860 München wieder von Platz eins verdrängen. Dazu war ein Sieg beim Halleschen FC notwendig. Dieses Vorhaben gelang. Das Team von Erfolgstrainer Horst Steffen siegte hochverdient mit 3:1.

BVB II dreht Partie beim FSV Zwickau

Auch aus der Sicht von Rot-Weiss Essen waren die Spiele am Samstag interessant. Die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt – Borussia Dortmund II und SpVgg Bayreuth – spielten auswärts. Während die BVB-Reserve beim FSV Zwickau gastierte, reiste Bayreuth zum Aufsteigerduell nach Oldenburg. Dortmund drehte einen 0:1-Rückstand und gewann in Zwickau mit 2:1. Damit überholte die Mannschaft von Coach Christian Preußer den Rivalen. RWE rutscht damit auf einen Abstiegsplatz ab. Bayreuth feierte einen Achtungserfolg in Oldenburg und sammelte durch ein 1:1-Remis den fünften Punkt in der Saison.

Am Montag (19. September, 19 Uhr) sind die Essener dann gegen den 1. FC Saarbrücken selbst im Einsatz und können mit einem Dreier wieder an der Borussia vorbeiziehen.

Ansonsten besiegte Waldhof Mannheim den SV Wehen Wiesbaden mit 1:0. Die Spiele zwischen Dresden und Ingolstadt (1:1) sowie Meppen und Viktoria Köln (2:2) endeten jeweils Remis.

Alle Drittliga-Ergebnisse vom Samstag im Überblick:

Dynamo Dresden – FC Ingolstadt 1:1

FSV Zwickau – Borussia Dortmund II 1:2

Hallescher FC – SV Elversberg 1:3

SV Meppen – Viktoria Köln 2:2

VfB Oldenburg – SpVgg Bayreuth 1:1

Waldhof Mannheim – SV Wehen Wiesbaden 1:0

