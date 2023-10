Rot-Weiss Essen: Warum Trainer Dabrowski mit Felix Götze alles richtig machte

Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk: Rot-Weiss Essen macht großen Sprung vor dem Derby: Sollte mit Dabrowski verlängert werden?

Zweiter Sieg in Folge, Platz sechs in der 3. Liga: Rot-Weiss Essen ist vor dem Derby am Samstag beim kriselnden MSV Duisburg wieder in der Spur. In unserem RWE-Talk „vonne“ Hafenstraße sprechen Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak mit Moderator Martin Herms über die positive Entwicklung nach dem Verl-Spiel, Trainer Christoph Dabrowski, das Derby und Vieles mehr.

Video: FUNKE Foto & Video