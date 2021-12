Warum Rot-Weiss Essen mit Macht Tabellenspitze zurückerobert

Essen. Essener Regionalligist hat in diesem Jahr eine überragende Heimbilanz vorzuweisen. Doch es gibt auch noch andere wichtige Zahlen im Titelrennen.

Das war ein fulminantes Finish an der Hafenstraße zum Jahresabschluss, ein Torfestival vor den Festtagen. Und Rot-Weiss Essen hat die Tabellenspitze zurückerobert. So kann, nein, so muss es bleiben, denn das Ziel der Rot-Weissen lässt keine Kompromisse zu.