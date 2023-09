Rot-Weiss Essen: Wann bekommt Vonic eine Chance? Das antwortet Dabrowski

Essen. Hochtalentiert, aber in der Liga hintendran: Leonardo Vonic wartet bei Rot-Weiss Essen auf den Durchbruch. Wo der Stürmer noch zulegen muss.

Es war zwar nur ein Bezirksligist, aber Leonardo Vonic hat im Niederrheinpokal-Spiel gegen SuS 09 Dinslaken auf sich aufmerksam gemacht. Zwei Tore erzielte er beim 6:0 (3:0)-Sieg am Mittwochabend, bei seinem ersten Einsatz von Beginn an für Rot-Weiss Essen.

Nicht wenige fordern, dass der 20-Jährige auch mal in der Dritten Liga starten darf. Moussa Doumbouya ist bislang vorne als Wandspieler gesetzt und er macht das gut. Er macht die Bälle fest, verteilt sie an die Mitspieler. Nur ein Knipser, das ist er augenscheinlich nicht, wie die ersten Spiele gezeigt haben. Wird also Vonic beim Auswärtsspiel gegen Freiburgs U23 an diesem Samstag seine Chance erhalten (14 Uhr, Dreisamstadion)? Christoph Dabrowski sprach auf der Pressekonferenz vor dem Duell über den Sommerzugang.

Rot-Weiss Essen: Dabrowski lobt Vonics Variabilität

„Er ist variabel einsetzbar, das ist positiv“, sagte der Trainer über den Stürmer. Viele Treffer habe Vonic in der abgelaufenen Regionalliga-Bayern-Saison für die Zweite des 1. FC Nürnberg geschossen. 29 Torbeteiligungen in 36 Spielen waren es, um genau zu sein. Das weiß Dabrowski, das lobte er auch, aber: „Grundsätzlich muss er in allen Bereichen eine Schippe drauflegen, um sich einen Einsatz von Anfang an zu verdienen.“

Er führte aus: die Arbeit gegen den Ball, maximale Intensität, Klarheit in seinen Offensivaktionen. Hier muss sich Vonic aus Sicht des 45-Jährigen noch steigern. „Er strahlt eine Torgefahr aus, aber muss sich maximal aufdrängen, um einen Spieler, der in der Startformation ist, wegzubeißen“, erklärte Dabrowski, der in der Liga meistens mit einer Sturmspitze agiert – vieles deutet darauf hin, dass Doumbouya auch im Breisgau starten wird.

