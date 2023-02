„Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk“: Ihre Fragen an Marcus Uhlig

Wird am Montag zu Gast in unserem Format „vonne Hafenstraße – der RWE-Talk“ sein: Marcus Uhlig, Rot-Weiss Essens Vorstandsvorsitzender.

Essen. „Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk“: Rot-Weiss Essens Vorsitzender Marcus Uhlig ist bei unserer nächsten Folge zu Gast. Die Infos zum Talk.

Es wird eine besondere Folge: Bei der nächsten Ausgabe unseres Formats „vonne Hafenstraße – der RWE-Talk“ wird Marcus Uhlig, der Vorstandsvorsitzende von Rot-Weiss Essen, zu Gast sein.

Das Talkformat wird am kommenden Montagnachmittag (20. Februar) ab 16 Uhr auf unserem Onlineportal waz.de zu sehen sein – einen Tag nach dem RWE-Heimspiel gegen Borussia Dortmunds U23. Themen gibt es einige: Unsere Reporter Ralf Wilhelm und Justus Heinisch werden mit Marcus Uhlig über das Spiel gegen die Dortmunder, die aktuelle Form der Essener und die nächsten Wochen sprechen.

Rot-Weiss Essen – Talk mit Marcus Uhlig: Ihre Fragen

Haben Sie Fragen an Marcus Uhlig? Bis Sonntagabend (19. Februar, 18 Uhr), können Sie Fragen per Mail an unsere Redaktion schicken: lokalsport.essen@funkemedien.de.

In unserem Talk-Format „vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ reden unsere RWE-Reporter wöchentlich über die Lage an der Hafenstraße und ordnen die jüngsten Ergebnisse und Geschehnisse ein – in genau 19 Minuten und sieben Sekunden. Das Format wird ab sofort am Tag nach jedem Meisterschaftsspiel von Rot-Weiss Essen ausgestrahlt.

