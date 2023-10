Vinko Sapina ist neuer Kapitän bei Rot-Weiss Essen

Essen. Der Neuzugang des SC Verl übernimmt das Amt des freigestellten Felix Bastians. Torhüter Golz bleibt Vize-Kapitän, Felix Götze im Mannschaftsrat.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski hat in dieser Woche Nägel mit Köpfen gemacht, zumindest, was die Kapitänsfrage angeht: Nur zwei Tage nach der Freistellung des in Ungnade gefallenen Felix Bastians bestimmt der Coach Vinko Sapina zu seinem Nachfolger im Kapitänsamt. Eine Entscheidung, die wenig überraschte, und die Dabrowski so begründete:

„Ich wollte jemanden zum Kapitän, der eine zentrale Rolle einnimmt und die Führung übernehmen kann. Vinko hat in den letzten vier Monaten schon bewiesen, dass er ein Gewinn für die Mannschaft, für den Verein ist. Er besitzt eine natürliche Autorität und genießt absolute Akzeptanz in der der Mannschaft. Vinko hat schon jetzt eine hohe Verantwortung bei seinem Bestreben, seine Mitspieler um ihn herum zu organisieren. Er tut eigentlich nur das, was er die ganze Zeit schon gemacht hat.“

Torhüter Golz bleibt Vize-Kapitän

Dabei soll der neue Kapitän allerdings nicht den Eindruck bekommen, er bekäme schwere Steine in seinen Rucksack gelegt. Eine Befürchtung, die Trainer Dabrowski aber eigentlich nicht hegt. Sapina verpasste am vergangenen Wochenende ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Verl seinen Einsatz, Grund war ein steifer Nacken. „Er hat bis zuletzt alles versucht, aber mit diesen Problemen hätte er der Mannschaft nicht weiter geholfen“, so der RWE-Trainer, der allerdings am Freitagabend beim schweren Auswärtsspiel im Signal-Iduna-Park bei der U23 von Borussia Dortmund wieder auf seinen Mittelfeld-.Strategen zurückgreifen kann.

Torhüter Jakob Golz hält weiter das Amt des Vize-Kapitäns inne, zudem rückte Felix Götze für die verwaiste Bastians-Position in den Mannschaftsrat auf. Götze wird beim Spiel in Dortmund weiterhin fehlen, einen Trainingsversuch am Donnerstag musste er aufgrund seiner Bauchmuskel-Beschwerden noch abbrechen. „Ich rechne aber in der nächsten Woche wieder mit seiner Rückkehr in den Kader“, ist Dabrowski optimistisch.

