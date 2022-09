Über Schnelllebigkeit im Fußballgeschäft und wahre Partner

Essen. RWE-Kolumnist „Happo“ Tautges blickt auf eine schillernde Figur, den Sinneswandel, den Erfolg auslösen kann, und ganz besondere Partner.

Fußballfans mögen den Montag nicht. Egal ob Schwarz-Gelbe oder Rot-Weiße. Dann doch lieber blaue Montage. Den bereits geplanten Trip zum Spiel in München gegen 1860 können sich viele RWE-Fans aufgrund der Montagsspielansetzung nun klemmen. Ärgerlich. Ein Segen, dass es Ausnahmen gibt. Diese Woche hätte für Rot-Weiss Essen nicht besser beginnen können. Heimspiel unter Flutlicht. Attraktiver Gegner mit vielen Fans. Das Spiel gegen den FC Saarbrücken war etwas Besonderes.

Vor allen Dingen für einen Fan, einem der schillerndsten, lautesten überhaupt, für Lothar Dohr, dem „Schreck vom Niederrhein“. Ein Mensch nicht von, sondern auf der Stange. Für seine Verdienste um den Club von der Hafenstraße, bekam er in der Halbzeitpause unter tosendem Applaus die Georg-Melches-Ehrenmedaille überreicht. Völlig verdient. Danke für unvergessliche, unüberhörbare Momente im Stadion, Loddar! Es gibt Dinge, die bleiben haften, auch ohne Kukident.

Urteil fällt positiver aus, wenn die Mannschaft gewonnen hat

Ansonsten ist gerade im Fußballgeschäft alles so schnelllebig. Gestern noch gefeiert, heute bereits gefeuert. Die Lieblinge wechseln gefühlt nach jedem zweiten Spieltag. Meinungen ebenfalls. Auch mein Urteil fällt positiver aus, wenn die Mannschaft gewonnen hat, so wie Montag. Es war ein verdienter, wenn auch glücklicher Sieg. Der vielgescholtene Trainer Christoph Dabrowski stellte sein Team hervorragend ein. Später wechselte er mutig aus. Es hätte auch schief gehen können, den jungen, unerfahrenen Defensivspezialisten Mustafa Kourouma ins kalte Wasser zu werfen. Ist es aber nicht. Im Gegenteil. Beide haben ihren Anteil am Erfolg.

Alle Brennpunkte zu Rot-Weiss Essens 1:0:

„Mit dem Trainer wird das nichts“. „Ich kann sein Gelabere nicht mehr hören“. Das sind Sprüche aus dem Forum der Saarländer, über deren Coach Uwe Koschinat. Nur mal so.

Die gesamte Mannschaft hat überzeugt

Überzeugt hat mich die gesamte Mannschaft, wobei sich neben Kefkir noch drei weitere Akteure mit großen Namen besonders auszeichneten. Golz. Tarnat. Götze. Jakob Golz hielt am Ende den Sieg fest. Tarnat rackerte wirkungsvoll und effektiv im Mittelfeld, und Felix Götze dachte wohl an das Götz-Zitat, ach leck mich doch am Arsch, als er unbedrängt auf das gegnerische Tor zulief und einfach mal abzog. Drin das Ding. Ein wunderbarer Treffer. Zum ersten Mal wurde es richtig laut im Stadion. Insgesamt war stimmungstechnisch noch Luft nach oben vorhanden, obwohl es auf W1 und W2 richtig abging.

Die Länderspielpause kommt mal wieder zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Jetzt, da es läuft. Zwinker. Leider läuft es ansonsten nicht ganz so rund. Die Nachricht von der vorläufigen Insolvenz des Hauptsponsors HARFID sorgte für einige Sorgenfalten, nicht nur auf der Stirn von Vorstandsboss Marcus Uhlig. Der Nachbarverein Schalke 04 ist ebenso betroffen. Beide Clubs verneinen, dass sie durch möglichen Wegfall der eingeplanten Zahlungen in ihrer Existenz bedroht seien. Komisch, warum beruhigen mich solche Aussagen nicht unbedingt.

Wichtig, dass es den Verein überhaupt noch gibt

Existenzbedrohend wird es hoffentlich nicht für die Arbeitnehmer des Bauunternehmens oder für Wohnungskäufer. Dieses Ereignis macht deutlich, wie wichtig es doch ist, wenn ein Verein finanziell breit aufgestellt ist. Die sogenannten Kleinsponsoren sind es bei RWE, die den Laden seit Jahrzehnten am Kacken halten. Ich kann mich nur wiederholt dafür bedanken. Solche Partner an seiner Seite zu wissen, das beruhigt mich. Auch wenn der ganz große Fußball damit nie in Essen zu sehen sein würde. Für mich ist wichtiger, dass es den Verein überhaupt noch gibt. Ein Malerbetrieb wie z.B. Töberg streicht Wände, aber niemals zugesagte Zahlungen für RWE!

