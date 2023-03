U17 von Rot-Weiss Essen will alle Unklarheiten beseitigen

Essen. Nachwuchs von Rot-Weiss Essen kann im Heimspiel gegen Siegen Klassenerhalt perfekt machen. Diese Marschroute gibt Trainer Hohenberg aus.

Rot-Weiss Essen - Sportfreunde Siegen (Sa., 11 Uhr, Sachsenring). Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund haben die U17-Fußballer von Rot-Weiss Essen in diesem Spiel die Möglichkeit, den Klassenerhalt perfekt zu machen. Nach dem guten Spiel in Dortmund ist die Erwartungshaltung von RWE-Coach Hohenberg entsprechend hoch: „Daran messe ich uns jetzt auch. In so einem Spiel müssen wir performen.“ Während man in Dortmund klarer Außenseiter war, ist RWE gegen Siegen nun ebenso der klare Favorit. „Wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, dann sind wir natürlich Favorit. Wir gehen mit dem Anspruch zu gewinnen in das Spiel.“

Doch die Gäste stellen keine leichte Aufgabe. Vor der Winterpause schlugen sie Preußen Münster mit 3:2 und letzte Woche unterlagen sie nur knapp dem SC Paderborn mit 2:3. „Siegen ist nicht zu unterschätzen. Sie agieren viel mit langen Bällen und gehen auf das Spiel über den zweiten Ball. Da kommt es bei uns auf Bereitschaft, Intensität und Geduld an“, betont Hohenberg. Auch diesmal wird er seinen Kader aufgrund des eigenen Lazaretts mit U16-Spielern auffüllen müssen.

U19-Bundesliga: Abstiegskandidat zu Gast bei Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss - VfL Bochum (Sa., 11 Uhr, Am Hallo). Nachdem RWE-Coach Suat Tokat diese Woche verkündet hat, dass er zur neuen Saison nicht mehr Trainer der U19 sein wird, steht nun das letzte Heimspiel der Bundesligasaison an. Die Spieler haben bereits Gewissheit, dass sie in der nächsten Saison in der Niederrheinliga spielen werden. Ungewissheit herrscht indes, wer dann für Tokat an der Seitenlinie stehen wird. Auch vereinsinterne Lösungen scheinen möglich. Der VfL Bochum kämpft noch um den Klassenerhalt. Mit 16 Punkten stehen die Bochumer auf Tabellenplatz zehn, zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

