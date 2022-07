Trainer Suat Tokat übernimmt U19 von Rot-Weiss Essen

Suat Tokat wird in der kommenden Saison die U19 von Rot-Weiss Essen trainieren.

Essen. Nun hat es auch Rot-Weiss Essen bestätigt:Trainer Suat Tokat übernimmt die U19 von Rot-Weiss Essen. Das schätzen die Verantwortlichen an ihm.

Rot-Weiss Essen hat es offiziell gemacht: Suat Tokat (35/Foto) wird Trainer der U19 und damit Nachfolger von Vincent Wagner, der zur kommenden Saison die U23 von TSG Hoffenheim trainiert. Zuletzt stand Tokat beim Oberligisten ETB Schwarz-Weiß an der Linie.

Christian Flüthmann, Leiter des Nachwuchsleistungszentrum an der Seumannstraße, erklärt die Entscheidung wie folgt: „Wir haben viel Wert darauf gelegt, einen Trainer zu finden, der sich mit der Aufgabe, dem Verein und der Region identifiziert. Suat hat mit Schwarz-Weiß im Senioren-Bereich eine gute Saisonleistung abgeliefert und ist zudem im Niederrheinpokal weit gekommen. Als Ex-Spieler sowie Nachwuchs-Trainer, der den Draht in den Verein nie ganz verloren hat, kennt er nach wie vor viele Gesichter an der Seumannstraße. Zudem legt Suat großen Wert auf die individuelle Entwicklung, Förderung sowie Forderung des einzelnen Spielers.“

Rot-Weiss Essen ist auch die Jugendarbeit wichtig

RWE-Sportdirektor Jörn Nowak kommentiert die Entscheidung: „Wir betonen stets, wie wichtig uns eine gute Jugendarbeit ist – wir möchten diese Entwicklung entsprechend fortführen. Dass wir Suat mit all seiner Identifikation für Rot-Weiss Essen als optimalen Kandidaten erachten, hat sich in den geführten Gesprächen nur bestätigt.“

Zwischen 2008 und 2013 trug der ehemalige Mittelfeldspieler das RWE-Trikot. In der Aufstiegssaison 2010/11 war er Stammkraft. Später trainierte Tokat die U12 bei RWE. Es folgten die Stationen bei den Oberligisten SG Unterrath und ETB Schwarz-Weiß.

Hier gibt es alle News zu Rot-Weiss Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE