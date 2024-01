Torben Müsel: Der „Unsung Hero“ von Rot-Weiss Essen

Essen. Keiner, der sich in den Vordergrund drängt, aber ohne ihn geht wenig: Erleben wir den stärksten Torben Müsel aller Zeiten bei Rot-Weiss Essen?

Es passiert nur ganz selten, dass Torben Müsel jubelnd zum Zaun rennt; dort, wo sich die Spieler von den Fans abfeiern lassen, wenn sie gerade getroffen haben. Nein, der stille Pfälzer ist in dieser Runde kein Vollstrecker, erst zwei Treffer hat er erzielt. Doch ohne ihn gäbe es oft nichts zu feiern, so war das auch am Dienstagabend.

Ein schneller Antritt, das Foul, Elfmeter, Vinko Sapina verwandelt, RWE führt. Müsel hatte den Strafstoß herausgeholt, die Situation geschickt erahnt, den Kontakt dankend angenommen. Clever. Wenig später ist er wieder gedankenschneller als der Gegenspieler, Stefano Russo: Müsel erobert den Ball, schickt Isi Young auf die Reise, schon steht es 2:0.

Ohne Müsel wären beide Treffer nicht gefallen, er ist der umtriebige Arbeiter im Hintergrund, gesegnet mit der Gabe, gefühlt jeden Pass beim Mitspieler ankommen zu lassen; er ist Rot-Weiss Essens Unsung Hero.

Rot-Weiss Essens Müsel will doch einfach nur der Mannschaft helfen

Erleben die Fans, Frage an ihn, gerade vielleicht den stärksten Torben Müsel im rot-weissen Trikot? „Das können wir nicht von einem Spiel abhängig machen“, antwortet der Mittelfeldakteur; bloß nicht in den Vordergrund stellen: Er habe auch schon Spiele gezeigt, in denen er einige Fehlpässe dabei waren. „Ich versuche einfach“, führt er aus, „der Mannschaft zu helfen und jedes Spiel drei Punkte zu holen, mehr ist das gar nicht.“

Mehr zum 3:1-Heimsieg von Rot-Weiss Essen

Vor ziemlich genau einem Jahr wechselte er von Borussia Mönchengladbach an die Hafenstraße. Als „nächster Lars Stindl“ wurde er in Gladbach gehandelt. Vom Potenzial waren sie überzeugt, das könnte einer für die Bundesliga werden, sagte man sich bei der Borussia, und auch, dass er ein sensibler Fußballer sei. RWE würgte sich 2022/23 über die Ziellinie zum Klassenerhalt, Müsel trumpfte nur selten auf. In der Sommer-Vorbereitung dann wirkte er wie ausgetauscht, stark verbessert. Das könnte ja seine Saison werden.

Tatsache, er bestätigt das, wird immer wichtiger fürs Team, und das liegt auch an Kapitän Vinko Sapina, mit dem Müsel im Mittelfeld ein gut eingespieltes Duo bildet. „Er ist unser zentraler Mann, ich versuche mich daneben zu bewegen, die Räume freizuziehen, sodass er aufdrehen kann“, erzählt Müsel, der gerne zwischen der Sechs und der Acht hin und her „switcht“, der viele Meter macht, sich klug bewegt und viele Spielsituationen antizipiert.

Wir halten zusammen, RWE, RWE: Die Mannschaft fokussiert sich nach dem 3:1 schon auf Münster. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Rot-Weiss Essen: Dabrowski lobt Müsel

Das lobt auch Christoph Dabrowski. „Er war extrem auffallend, beteiligt am Elfmeter zum 1:0 und auch entscheidend im Pass zum zweiten Tor von Leo“, sagt sein Trainer. Mit seiner Ballsicherheit sorge er für viel Spielkontrolle und eine Dominanz, die RWE gerade im Zentrum auszeichne. Und dann die Arbeit gegen den Ball, das „große Pensum“, das er gehe. „Der Junge“, so Dabrowski, „ist auf einem sehr guten Weg.“

Was sich auch über die gesamte Mannschaft sagen lässt: Die ärgerliche 1:2-Niederlage bei Erzgebirge Aue ist längst kein Thema mehr nach dem dominanten 3:1-Sieg gegen Köln. Die Englische Runde kann Rot-Weiss am kommenden Sonntag bei Preußen Münster mit einem Dreier abrunden, das ist natürlich das Ziel in diesem Prestigeduell, das schon legendäre Geschichten schrieb, mit dem sich ganze Wälzer füllen ließen. „Die Fans haben uns schon darauf eingestimmt, wir werden alles für die drei Punkte geben“, verspricht Müsel.

