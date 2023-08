Tim Walter über RWE und HSV: "Tradition und Leidenschaft zum Spiel" eint beide Klubs

Essen. Der Hamburger SV hat gegen Rot-Weiss Essen nur ein Ziel: den Sieg. HSV-Trainer Tim Walter spricht über das Pokalduell und den Faktor Hafenstraße.

Der Hamburger SV kommt an die Hafenstraße und er hat nur ein Ziel: „Wir wollen einfach gewinnen, mit dieser Einstellung fahren wir dahin“, sagte Trainer Tim Walter auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalduell bei Rot-Weiss Essen. Einen speziellen, spektakulären Fußball lässt Walter spielen, Beleg gefällig? Sieben Tore hat der HSV in zwei Zweitliga-Spielen erzielt, dabei aber auch fünf Gegentore kassiert.

Lesen Sie hier: Das sagt Dabrowski vor dem HSV-Knaller

In Essen werde nichts an der offensiven Ausrichtung ändern. Er werde sein Team „so wie immer“ kicken lassen. Es komme für Walter auf die richtige Einstellung an, die hat ihm gegen Schalke 04 (5:3-Sieg) gepasst, in Karlsruhe (2:2) nicht. Der Coach sagte daher: „Für uns ist es wichtig, dass wir im Gegensatz zum Karlsruhe-Spiel nicht nur dabei sind, sondern von der ersten bis zur letzten Minute voll da sind.“

HSV-Trainer Walter: Hamburg und RWE ticken ähnlich

Der 47-Jährige freut sich auf das Duell an der Hafenstraße, es wird sein erstes dort. „Von Horst (Hrubesch, Anm. d. Red) habe ich schon einiges gehört“, so Walter. „Wir wissen, dass es hitzig wird.“ Der einzige Unterschied zwischen beiden Klubs sei die unterschiedliche Liga. „Tradition und Leidenschaft zum Spiel haben sich beide Vereine auf die Fahne geschrieben“, meinte Walter, der in Essen den Grundstein für eine erfolgreiche Pokal-Saison legen möchte.

Vor zwei Jahren schaffte es der Zweitligist ins Halbfinale, in der Vorsaison war gegen RB Leipzig Schluss – das war der spätere Sieger des DFB-Pokals. „Es ist schon so“, betonte Walter, „dass wir den Anspruch haben, immer in die nächste Runde zu kommen.“

Pokalheld Isi Young im Interview: „Wir kriegen unsere Chancen“.

Jedoch muss er womöglich auf Offensivkünstler Immanuel Pherai verzichten – muskuläre Probleme. „Wir schauen, wie es weitergeht und warten ab.“ Was Walter lediglich verriet: Im Tor wird Matheo Raab stehen.

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE