Neuer Chefscout bei Rot-Weiss Essen: Das nimmt er sich vor

Essen. Rot-Weiss Essen hat einen neuen Chefscout: Marcus Steegmann kommt von Viktoria Köln. Was der Neue und Jörn Nowak zur Verpflichtung sagen.

Rot-Weiss Essen hat einen neuen Chefscout: Marcus Steegmann kommt von Viktoria Köln. Der 42-Jährige war seit 2018 Sportlicher Leiter beim Drittliga-Konkurrenten. Ab sofort ist er fürs Scouting und die Kaderplanung bei RWE zuständig. Das gaben die Essener am Freitag bekannt. Diese Redaktion hatte bereits geschrieben, dass Steegmann ein Kandidat für den Posten sei.

„Wir haben uns bei unserer Suche nach einem Chefscout bewusst die nötige Zeit genommen, um die beste Lösung für Rot-Weiss Essen zu finden“, sagt Jörn Nowak, der Sportdirektor. Steegmanns Vorgänger, Stanko Patkovic, hatte seinen Abschied zum VfL Bochum Anfang des Jahres bekanntgegeben. Nowak weiter: „Mit Marcus Steegmann haben wir viele Gespräche geführt und schnell festgestellt, dass wir dieselben Ideen und Vorstellungen vom Fußball und unserem zukünftigen Kader haben.“

Steegmann geht bei Rot-Weiss Essen den „nächsten Schritt auf der Karriereleiter“

In Köln habe der ehemalige Profi nachgewiesen, dass er den Job beherrsche. „Darüber hinaus hat er ein gutes Auge für junge Talente und ist in der Branche extrem gut vernetzt. Wir sind davon überzeugt, dass Marcus ideal zu uns passt und wir gemeinsam die Entwicklung von RWE vorantreiben können“, so Nowak.

Steegmann sagt: „Nach fünf Jahren als Sportlicher Leiter und Kaderplaner bei Viktoria Köln möchte ich jetzt den nächsten Schritt auf meiner Karriereleiter machen.“ Zusammen mit der sportlichen Führung wolle er in den nächsten Jahren mit dazu beitragen, talentierte und hungrige Spieler an den Verein zu binden und damit die Wettbewerbsfähigkeit von Rot-Weiss Essen kontinuierlich zu erhöhen.

In seiner aktiven Zeit spielte er für den 1. FC Köln, die U23-Teams von Borussia Dortmund und Hamburg sowie für Aalen, Unterhaching, Koblenz, Darmstadt und eben die Viktoria. Bei den Kölner stieg er nach seinem Karriereende ins Management ein. Nun also Essen.

