Essen. Der DFB hat die Spieltage 22 bis 30 für die 3. Liga terminiert. Auch die ausgefallene Partie gegen 1860 München wird zeitnah nachgeholt

Aktuell befindet sich die 3. Liga in der Winterpause, noch bevor die Klubs wieder in das Training einsteigen, gibt der Deutsche Fußball Bund (DFB) die Terminierungen für die kommenden Spieltage, den 22. bis zum 30., bekannt.

Los geht es für Rot-Weiss Essen und Co. mit einer englischen Woche: Am Dienstag, 23. Januar, startet RWE um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln in das neue Jahr.

Und auch die Nachholpartie gegen den TSV 1860 München, wegen Schneechaos in Bayern Anfang des Monats spontan abgesagt, ist nun terminiert: Am Dienstag, 6. Februar, treten die Essener um 19 Uhr in München an.

Die weiteren Partien in der Übersicht:

Heimspiele von Rot-Weiss Essen: SC Freiburg II (Samstag, 3. Februar, 14 Uhr), SSV Ulm (Samstag, 17. Februar, 14 Uhr), SpVgg Unterhaching (Samstag, 2. März, 16.30 Uhr), Borussia Dortmund II (Sonntag, 17. März, 13.30 Uhr), Vik

Auswärtsspiele von Rot-Weiss Essen: Preußen Münster (Sonntag, 28. Januar, 13.30 Uhr), Jahn Regensburg (Samstag, 10. Februar, 14 Uhr), Dynamo Dresden (Samstag, 24. Februar, 14 Uhr), SC Verl (Sonntag, 10. März, 16.30 Uhr).

