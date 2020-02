RWO verteilte vor dem Derby 21 Stadionverbote gegen RWE-Fans

Essen. Vor dem Regionalliga-Derby zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen erhielten 21 RWE-Fans harte Strafen. Das Spiel durften sie sehen.

Nur wenige Tage vor dem Derby zwischen Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen (1:0) gab es eine böse Überraschung für 21 RWE-Fans. Sie haben Stadionverbote erhalten. Es geht um Verfehlungen rund um das Niederrheinpokal-Finale 2018 zwischen den Viertliga-Rivalen. Für das Derby am Sonntag hatte RWO diese allerdings aussetzen lassen.

Für einen RWE-Fan, der mit dieser Redaktion sprach, aber anonym bleiben möchte, hat sich am vergangenen Sonntag ein Traum erfüllt. Er durfte beim 1:0-Derbysieg der Essener gegen Rot-Weiß Oberhausen erstmals ein Spiel im VIP-Raum ansehen. Es wird jedoch vorerst das letzte gewesen sein. Zumindest bis zum 31. Dezember 2021. Denn: In der vergangenen Woche erhielt er von den Oberhausenern ein bundesweites Stadionverbot.

Fan-Ausschreitungen bei Pokalfinale 2018

Grund dafür sollen Vergehen sein, die er beim Niederrheinpokalfinale vor 21 Monaten zwischen RWO und RWE begangen haben soll. Glück für ihn, dass die Verantwortlichen der Oberhausener die erteilten Stadionverbote gegen RWE-Fans am vergangenen Sonntag aussetzen ließ.

Rückblick: Nach dem 2:1-Sieg der Oberhausener stürmten Fans der Gastgeber auf den Rasen und provozierten den Gäste-Anhang. Aus dem Essener Block flogen Böller und Gegenstände aufs Spielfeld. Der Fan, dessen Personalien vor dem Spiel aufgenommen wurden, wurde vorgeworfen, Polizisten bespuckt und bedroht zu haben. Auch Tätlichkeiten gegen die Beamten werden ihm angelastet. „Ich weiß nicht, warum mir das vorgeworfen wird“, beteuert der Fan seine Unschuld. „Wenn das stimmen würde, hätte man mich doch gar nicht erst ins Stadion lassen dürfen.“

Eine Gerichtsverhandlung war für Januar 2020 angesetzt. Telefonisch bat er aus familiären Gründen um eine spätere Ansetzung, laut eigener Aussage wurde ihm versichert, dass er dazu eine Rückmeldung erhält. Die Rückmeldung erfolgte wenige Wochen später in Form eines Strafbefehls, dort stand: Er werde zu einer Geldstrafe von 220 Tagessätzen verurteilt. Aus Sorge vor weiteren Anwalts- oder Verfahrenskosten verzichtete er auf einen Einspruch. Das Schreiben über das Stadionverbot kam in der vergangenen Woche hinzu.

Essener Fans wollen sich gegen Verbote wehren

Warum es so lange gedauert hat, bis das Stadionverbot bei den Essener Fans ankam, ist unklar. Auf Nachfrage von RevierSport bestätigte die Polizei Oberhausen, dass es keiner juristischen Verurteilung bedarf, um Stadionverbote auszusprechen. Die Polizei würde eine entsprechende Anregung eines Stadionverbots unterbreiten und diese an den Verein des Austragungsortes und den DFB weitersenden. Im weiteren Verlauf würde dort über diesen Antrag entschieden und gegebenenfalls ein Verbot ausgesprochen. Dies würde je nach Dauer der Ermittlungen unterschiedlich lange dauern. Von einem Monat bis gelegentlich auch zu mehr als einem Jahr. Zum Vergleich: Beim Rassismus-Skandal am vergangenen Freitag in Münster dauerte es gerade einmal drei Tage – dann erfolgte bereits ein bundesweites Stadionverbot. Eine Aussetzung eines Stadionverbots sei, so die Polizei Oberhausen, in Ausnahmefällen möglich und läge in der Entscheidungsgewalt des Vereins, der das Verbot verhängt hat.

Gespräche zwischen Essen und Oberhausen

Gegen die 21 Stadionverbote aus dem Niederrheinpokalfinale wollen die Essener jedoch weiter vorgehen. Juristische Möglichkeiten werden nach RS-Infos aktuell geprüft. Apropos RWE: Der Verein wusste im Vorfeld der Partie von den Verboten und setzte sich dafür ein, dass diese im Derby ausgesetzt werden. Nach RS-Infos gab es zwischen Essen und Oberhausen Gespräche in diese Richtung. RWO möchte sich zu der Thematik Stadionverbote nicht äußern. Aber da nur der Verein tätig werden kann, der die Verbote ausgesprochen hat, wird RWO den Essenern in diesem Fall entgegengekommen sein.

Und nicht nur die 21 Fans, die ins Stadion Essen durften, dankten es. Die Stimmung war erstklassig, das Derby verlief friedlich. So wie man sich das wünscht.