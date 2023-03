RWE vor Osnabrück: Das ist der Stand bei Simon Engelmann

Essen. Englische Woche bei Rot-Weiss Essen: Nach dem 1:2 in Aue kommt der VfL Osnabrück. Das Personalupdate von Trainer Christoph Dabrowski.

Ein Team der Stunde kommt an die Hafenstraße: Der VfL Osnabrück ist das formstärkste Team der dritten Liga. Neun der vergangenen zehn Spiele hat Lila-Weiß gewonnen. Überraschend ist es daher nicht, dass Christoph Dabrowski den VfL als „eine richtige Hausnummer“ bezeichnet.

Rot-Weiss Essen möchte ein „unangenehmer Gegner“ für Osnabrück sein, so der Trainer weiter: „Wir wollen zeigen, dass die Luft für den ein oder anderen Gegner an der Hafenstraße sehr dünn sein kann.“ RWE wolle „so druckvoll agieren, wie in der zweiten Halbzeit gegen Aue“. Beim FC Erzgebirge verlor Essen zuletzt mit 1:2, zeigte nach dem Seitenwechsel aber ein starkes Spiel.

Rot-Weiss Essen: Engelmann fällt aus – Götze kehrt zurück

Am Dienstagabend wird Dabrowski weiter auf Simon Engelmann verzichten müssen (Mandelentzündung). Zudem fehlen Michel Niemeyer (Verdacht auf eine Muskel-Verletzung), Aurel Loubongo (Syndesmoseband-Zerrung) und Meiko Sponsel (Trainingsverletzung). Immerhin: Felix Götze kehrt in den Kader zurück und ist ein Kandidat für die Startelf.

Wie Dabrowski sein Team und gerade die Offensive aufstellen wird, ließ er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel offen. Das hänge von den Trainingsleistungen und dem Gegner ab. „Es kann auch sein, dass wir mit Ron Berlinski und Isaiah Young vorne starten“, sagte der 44-Jährige. „Wir wollen dem Gegner den Spaß am Spiel nehmen. Da wird die Haltung entscheidend sein, unabhängig davon, wer auf dem Platz steht.“

Rot-Weiss Essen steht vor mehreren harten Spielen

Das Duell gegen Osnabrück ist derweil der Auftakt einer Topspiel-Serie. Danach geht es gegen den 1. FC Saarbrücken, Wehen-Wiesbaden, Freiburg II und Dynamo Dresden. „Es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen und auf die Schulter zu klopfen“, so Dabrowski über die Ausbeute von 32 Punkten – noch sei RWE nicht durch, der Klassenerhalt nicht sicher.

„Wir wollen natürlich Punkte holen und Spiele gewinnen. Wir freuen uns total auf die Begegnungen, die jetzt kommen. Das sind fantastische Spiele gegen herausfordernde Gegner. Wir sind sehr ehrgeizig und in der Lage, Spiele zu gewinnen, die uns manch ein Experte wohl nicht zutraut“, betont Dabrowski.

