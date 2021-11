RWE-Video: Die wichtigsten Informationen zum Lotte-Spiel

Mit Lotte kommt ein Abstiegskandidat an die Hafenstraße. Am Samstag gelang den Sportfreunden nach sechs Pleiten in Serie wieder ein Sieg.

Essen. Rot-Weiss Essen geht als klarer Favorit in die Partie gegen die Sportfreunde Lotte. Das Video zeigt, was Fans über die Begegnung wissen sollten.

Am Samstag (14 Uhr) empfängt Rot-Weiss Essen die Sportfreunde Lotte an der Hafenstraße. Nach zwei Siegen in Folge wollen die Essener ihre Erfolgsserie ausbauen. Eine vermeintlich einfache Aufgabe: Der kommende Gegner gilt als Abstiegskandidat. Allerdings zeigte die Formkurve bei Lotte zuletzt leicht nach oben, am Samstag konnten die Westfalen nach sechs Niederlagen in Folge wieder gewinnen. Gegen Rot Weiss Ahlen gelang den Sportfreunden ein 4:1.

Weitere Berichte zu Rot-Weiss Essen

Für Essen spricht allerdings die Bilanz aus den Vorjahren: Die vergangenen drei Spiele gewann RWE mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 11:3. Insgesamt trafen die beiden Vereine schon 17-mal aufeinander, davon verlor Essen fünf Spiele, siegte sechsmal und spielte in sechs Partien Unentschieden.

Rot-Weiss Essen muss auf Gladbach-Torschützen verzichten

Rot-Weiss muss für die Begegnung allerdings auf Erolind Krasniqi verzichten, der gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach noch doppelt traf. Der Offensivspieler fehlt aufgrund seiner Nominierung für die U21-Nationalmannschaft des Kosovo. Essens Trainer Christian Neidhart gab daher schon erste Details zur Aufstellung bekannt: „Weil Erolind nächste Woche nicht dabei ist, werden gegen Lotte sicherlich Janjic und Engelmann von Anfang an spielen.“ Stürmer Engelmann hatte gegen Gladbach zu Beginn noch auf der Bank gesessen.

Mit Lotte wird auch ein alter Bekannter an die Hafenstraße zurückkehren: Timo Brauer. Der gebürtige Essener machte 200 Spiele für RWE und erzielte dabei 29 Tore – seit 2019 spielt er nun bei den Sportfreunden Lotte. Dort ist der 31-Jährige mittlerweile Kapitän, so wie einst bei Rot-Weiss Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE