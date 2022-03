RWE & VfL Bochum: Ruhrpott-Traumtore beim „Tor des Monats“

Essen. Cristian Gamboa vom VfL Bochum und Isaiah Young von Rot-Weiss Essen sind bei der Wahl zum Tor des Monats nominiert. Beide Tore waren besonders.

Was für eine Auswahl beim „Tor des Monats“: Die ARD-Sportschau hat ihre Auswahl für den Monat Februar bekanntgegeben und unter den fünf besten Treffen sind gleich zwei Tore von Ruhrgebietsvereinen vertreten: Cristian Gamboa vom VfL Bochum ist ebenso nominiert wie Isaiah Young von Regionalligist Rot-Weiss Essen.

Rot-Weiss Essen: Youngs Tor begeistert weit über die Hafenstraße hinaus

Youngs Tor gegen Fortuna Düsseldorf II hat nicht nur die Fans im Stadion von der Hafenstraße von den Sitzen gerissen, sondern auch über die vierte Liga hinaus für viel Aufsehen gesorgt. Der Außenstürmer hatte in der 88. Minute den Ball am eigenen Strafraum bekommen, sprintete über den rechten Flügel 80 Meter den Platz entlang, um dann vor der Westkurve das Tor zum 3:1 zu erzielen.

Rot-Weiss Essen: Isaiah Young und sein Traumtor

Fotos und Filmaufnahmen des Treffers waren in den Sozialen Medien ein Hit. Und die Verantwortlichen der ARD-Sportschau meldeten sich direkt am nächsten Tag bei Rot-Weiss Essen, um nach dem Videomaterial zu fragen.

VfL Bochum fegt die Bayern aus dem Ruhrstadion

Das war beim Treffer von Cristian Gamboa wohl kaum nötig – denn der furiose Heimsieg des VfL Bochum über die Bayern war ja überhaupt nicht zu verpassen. Mit 4:2 schoss der Aufsteiger den Rekordmeister aus dem Ruhrstadion. Nach dem frühen Rückstand durch Lewandowski drehte der VfL das Spiel – und fünf Minuten vor der Pause kam der Auftritt von Gamboa, der bis dahin noch nie ein Bundesliga-Tor erzielt hatte.

Der Außenverteidiger tunnelte Kingsley Coman mit seinem Pass zu Patrick Osterhage und startete. Osterhage legte den Ball mit der Hacke direkt in Gamoas Lauf, der von rechts in den Strafraum zieht und ihn mit voller Kraft in den Bayern-Winkel haute – Wahnsinn. Erster Gratulant war Gerrit Holtmann, der Torschütze des Jahres 2021. Holtmann legte kurz nach Gamboa einen fast genauso schönen vierten Bochum-Treffer nach. (phz)

