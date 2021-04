RWE verlängert langfristig mit Hauptsponsor Harfid

Essen. Gute Nachrichten für Rot-Weiss Essen: Der Fußball-Regionalligist hat die Partnerschaft mit seinem Haupt- und Trikotsponsor Harfid verlängert.

Die Chancen stehen nicht mehr gut, dass Rot-Weiss Essen den Aufstieg in die 3. Liga noch schaffen wird. Borussia Dortmunds U23 hat die in den letzten Wochen aufgetretene Auswärtsschwäche des Herbstmeisters ausgenutzt und sich einen komfortablen Vorsprung auf RWE erarbeitet. Sollte das große Ziel verpasst werden, wollen die Essener in der nächsten Saison aber erneut angreifen. Das hat der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig (50) in der ersten Ausgabe von "WAZ Live an der Hafenstraße" bekräftigt. Die RWE-Verantwortlichen arbeiten im Hintergrund daran, die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die ambitionierten sportlichen Ziele zu erfüllen. Ein wichtiger Schritt wurde schon gemacht: Haupt- und Trikotsponsor Harfid wird sein Engagement an der Hafenstraße unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit verlängern. Das gab der Viertligist vor dem Spiel gegen Bergisch Gladbach (14 Uhr) bekannt.

Das Essener Bau- und Immobilienunternehmen, das auch Bundesligist FC Schalke 04 finanziell unterstützt, bleibt RWE bis mindestens 2025 als Haupt- und Trikotsponsor treu. Der Vertrag sei nach RWE-Angaben zu verbesserten Konditionen verlängert worden. Harfid ist seit Beginn der Saison 2019/2020 Hauptsponsor bei Rot-Weiss Essen.

Rot-Weiss Essens Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig bezeichnet den Deal mit Harfid als "Quantensprung". Die Zusammenarbeit gebe dem Verein Planungssicherheit: "Eine Verlängerung um vier Jahre ist ein außergewöhnliches Zeichen. Wir profitieren von den verbesserten Konditionen", unterstreicht der RWE-Chef.

RWE: Auch Zusammenarbeit mit Peljhan wurde verlängert

Im Februar hatte der ehemalige Bundesligist bereits vermeldet, dass die Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner Sascha Peljhan fortgesetzt wird. Die Partnerschaft mit Peljhan, Gründer des Modelabels Naketano, war zunächst auf zwei Jahre bis 2021 angelegt, nun wurde der Millionen-Deal um zwei weitere Jahre verlängert "zu angepassten, fairen und der aktuellen Liga angepassten Bedingungen", sagte Uhlig.