RWE U17 kann überragenden BVB-Torjäger nicht stoppen

Essen. Rot-Weiss Essen unterliegt in der B-Junioren-Bundesliga Borussia Dortmund mit 1:3. Das sind die Gründe, und was Trainer Delura künftig sehen will.

Die U17 von Rot-Weiss Essen gelang gegen Borussia Dortmund keine Überraschung in der B-Junioren-Bundesliga. Michael Deluras Mannschaft verlor mit 1:3 (0:3). Ein Dortmunder überragte mit lupenreinem Hattrick. „Wir hatten eine Englische Woche mit drei Spielen in sieben Tagen und das mit unserem kleinen Kader. Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie in der zweiten Halbzeit trotz des Rückstands Charakter und Moral bewiesen und ein gutes Spiel abgeliefert hat“, bewertete RWE-Trainer Delura den Auftritt seiner Mannschaft.

Die Zuschauer am Sachsenring bewiesen Geduld. Ganze 43 Minuten dauerte es, bis der Gastgeber das erste Mal auf das Tor schoss. Sercan Calik traute sich einfach mal, sein Distanzschuss segelte knapp vorbei. Die RWE-Junioren agierten in der ersten Halbzeit insgesamt zu passiv und ließen Dortmunds Offensive gewähren.

Rot-Weiss Essen liegt zur Pause bereits mit 0:3 hinten

BVB-Neuzugang Nick Cherny gab den ersten Warnschuss ab (9.). Als logische Konsequenz der Dominanz ging der BVB früh in Führung. Mittelstürmer Diego Ngambia Dzonga verwertete eine scharfe Hereingabe zum 1:0 (15.). Dzonga war es dann auch, der 20 Minuten später im Sechzehner zu Fall gebracht wurde. Der Gefoulte trat den Elfmeter selbst und erhöhte auf 2:0 (34.). Kurz vor der Pause machte Ngambia Dzonga seinen lupenreinen Hattrick perfekt (45+1).

RWE kam dennoch gut aus der Pause. „Wir waren mutiger, sind vorne früher angelaufen und haben dann sofort das Tor gemacht. Danach hatten wir auch weitere Torchancen, um das Ergebnis noch positiver zu gestalten.“ In der 46. Minute jubelten die RWE-Akteure – zunächst über einen Elfmeterpfiff, einige Augenblicke später über das 1:3 durch Kapitän Schulte-Kellinghaus.

RWE spielte im zweiten Durchgang besser mit

RWE spielte nun besser mit und war immer wieder gefährlich: Bittner und Zaitouni scheiterten an BVB-Keeper Herdes (59. und 67.). Die Borussia überstand die Essener Drangphase, übernahm Mitte der zweiten Halbzeit wieder die Spielkontrolle und sicherte sich so den ersten Sieg der Bundesligasaison.

RWE trifft am kommenden Samstag auf den MSV Duisburg. Trainer Delura weiß, was seine Mannschaft dann besser machen muss: „Wir müssen mutiger sein und vorne immer wieder bereit sein, unsere Torchancen zu suchen.“

