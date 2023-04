Rot-Weiss Essen: Ron Berlinski nach Disput - "Da gibt’s mal einen Spruch"

Dresden. Torschütze Ron Berlinski von Rot-Weiss Essen hat Niederlage bei Dynamo Dresden schnell abgehakt. Das wünscht er sich für den nächsten Spieltag.

Aufstiegsaspirant Dynamo Dresden war dann doch eine Nummer zu groß an diesem Tag für den Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Die Dresdner gewannen verdient mit 2:1 (1:1) und bleiben auf Kurs. 30.700 Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion, darunter 2500 Fans aus Essen, sorgten für eine tolle Drittliga-Kulisse und einen Hexenkessel, in dem es schon während es Spiels zuweilen heftig brodelte. Es gab auch einige Szenen in diesem unterhaltsamen, giftigen Duell, die heftig diskutiert wurden.

Als RWE-Torschütze Ron Berlinski in der 76. Minute ausgewechselt wurde, hatte auch er eine angeregte Auseinandersetzung mit einigen Dynamo-Fans auf der Tribüne hinter der Spielerbank. Von der Magenta-Reporterin auf die Szene angesprochen, hatte der impulsive Rot-Weisse aber schon wieder Ruhepuls und antwortete gelassen: „Keine Ahnung, ich glaube, die Leute denken nur von der Wand bis zur Tapete“, feixte er etwas flapsig. „Darauf darf man sich nicht einlassen.“

Rot-Weiss Essen: Ron Berlinski nach Schlusspfiff schon wieder versöhnlich

Hatte er aber zuvor doch getan. Der verbale Schlagabtausch mit einigen Fans auf der Tribüne war kurz und wenig freundlich. Aber die betreffenden Zuschauer hatten ihm zuvor ganz sicher auch nicht freundlichst zu seinem 1:1-Ausgleichstor in der 40. Minute gratuliert.

Aber der Essener Stürmer, der nun mit sieben Treffern erfolgreichster Schütze der Rot-Weissen ist, sprach beim TV-Interview schon wieder versöhnlich: „Die Dresdner Fans supporten halt ihre Mannschaft. Auch unsere Fans sind nicht immer die nettesten, da gibt’s schon mal einen Spruch.“ Er sei sehr emotional und lasse sich schnell zu solchen Reaktionen verleiten. Aber kein Drama, null Nachkarten: „Sind immer nur kleine Nickligkeiten“, schmunzelte der Angreifer. Alltag.

Wir sagen Dankeschön: Angreifer Ron Berlinski (2. v.li.) hat soeben für Rot-Weiss Essen das Tor zum 1:1 bei Dynamo Dresden erzielt. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Der Anhang des Gastgeber wird sich jedenfalls mächtig geärgert haben über den aus seiner Sicht ach so dummen Gegentreffer. Wie schon im Hinspiel legte sich Dynamo-Keeper Stefan Drljaca das Ei praktisch selbst ins Nest. Und Berlinski hat’s gerochen. „Ich sehe, dass sich der Außenverteidiger kurz anspielen lassen will und spekuliere auf den Ball.“ Er lief ein, „der Torwart spielt ihn mir in den Fuß und ich brauche nur Danke zu sagen“.

Berlinski ist jetzt erfolgreichster Torschütze von Rot-Weiss Essen

14 Spiele lang hatte Ron Berlinski gar nicht getroffen, nun - nach Freiburg, als er an der Hafenstraße das 2:0 sehenswert erzielt hatte, ist es der zweite Streich in Folge. „Das ist schon mal wichtig für mich zu treffen, aber ich helfe der Mannschaft auch durch meine Art“, sagt der Wühler im Angriffszentrum, der keinen Ball verloren gibt. Nur eines weiß auch er: „Ich werde natürlich an Toren gemessen, dass ich jetzt langsam wieder ins Rollen komme, tut mir persönlich ganz gut. Ich würde mir aber wünschen, dass wir am Ende mit drei Punkten nach Hause gehen.“

Das wäre dann natürlich optimal. „Ich hoffe, das geht nächste Woche weiter so. Wir müssen dranbleiben“, weiß auch Ron Berlinski, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist wieder geschrumpft. Am nächsten Sonntag kommt Waldhof Mannheim zur Hafenstraße (14 Uhr), der Klub des ehemaligen RWE-Erfolgstrainers Christian Neidhart, der weiterhin vage Aufstiegshoffnung hegt nach dem 2:1-Heimsieg an diesem Samstag gegen SC Freiburg II.

Rot-Weiss Essen kann Niederlage in Dresden verkraften

Dass die Pleite in Dresden Rot-Weiss erschüttert haben könnte, glaubt Berlinski indes nicht und beruft sich auf die Mentalität seiner Mannschaft: „Wir sind schon nach ganz anderen Niederschlägen wieder aufgestanden. Eine Niederlage in Dresden kann man verkraften, das ist eine Top-Mannschaft. Das darf man nicht überbewerten.“ Und die Ausrichtung ist schon jetzt eindeutig: „Zu Hause wieder Gas geben und dann die drei Punkte holen.“

