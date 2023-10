RWE-Talk: Kommt diese Mannschaft für den Aufstieg infrage?

Essen. Rot-Weiss Essen schlägt Dynamo Dresden: In "Vonne Hafenstraße" diskutieren wir über das 3:1, die Schiedsrichter-Leistung und Trainer Dabrowski.

Rot-Weiss Essen hat am Sonntag in der 3. Liga ein Ausrufezeichen gesetzt. Vor 18.657 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße gelang ein überraschender 3:1 (1:0)-Sieg gegen den Tabellenführer Dynamo Dresden. Der überragende Felix Götze (25.), Kapitän Felix Bastians (80.) und Moussa Doumbouya (89.) sicherten den wertvollen Dreier im Duell der Traditionsvereine. Durch den Erfolg kletterten die Essener auf den neunten Tabellenplatz - ein erfreuliches Ergebnis nach acht Spielen.

Heimsieg: Rot-Weiss Essen durfte sich über einen überraschenden Dreier gegen Dynamo Dresden freuen. Foto: firo

In unserem RWE-Talk "Vonne Hafenstraße" diskutieren wir über den RWE-Auftritt, die Schiedsrichter-Leistung und Trainer Christoph Dabrowski, der aktuell alle Kritiker verstummen lässt. Moderatorin Kira Alex spricht mit unseren RWE-Experten Rolf Hantel und Justus Heinisch über den berauschenden RWE-Sieg gegen Dresden - wie immer in 19:07 Minuten.

Lange dürfen die Essener den Heimerfolg allerdings nicht genießen. Denn es steht eine Englische Woche in der 3. Liga an. Schon am Mittwoch geht es für Rot-Weiss Essen mit einem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SpVgg Unterhaching weiter. Für die Fans wird es eine sehr lange Fahrt, dennoch werden rund 450 Essener Anhänger in Bayern dabei sein.

„Es wird entscheidend sein“, sagt Trainer Christoph Dabrowski, „dass wir am Mittwoch vom Kopf her da sind. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach und aggressiv sein. Am Mittwoch geht es um harte Arbeit und um Demut. Wir dürfen nicht auf einer Wolke schweben."

Alle News und Brennpunkte zum 3:1-Sieg von Rot-Weiss Essen

Christoph Dabrowski schwimmt sich bei RWE frei

Das Wort des Trainer hat in der Mannschaft aktuell Gewicht. Dabrowski ist es gelungen, die zahlreichen Kritiker an seiner Person verstummen zu lassen. Der Verein hielt ihm trotz des rauen Gegenwindes die Treue und lag damit richtig. Was RWE-Boss Marcus Uhlig zu der Personalie Dabrowski sagt, lesen Sie hier. Auch im Talk diskutieren wir über die positive Entwicklung unter dem RWE-Trainer. Zudem geht es um die Frage, wie hoch die Essener in der Tabelle noch klettern können. Viel Spaß beim Reinhören!

