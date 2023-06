RWE-Talk: JHV wirft erschreckendes Bild auf Rot-Weiss Essen

Essen. Eine denkwürdige JHV von Rot-Weiss Essen: Im Talk ordnen wir die Ereignisse ein - Horror-Bilanz, Ärger zwischen Verein und Fans, die Folgen.

Rot-Weiss Essen hat eine denkwürdige Jahreshauptversammlung hinter sich. Die Zahlen für das vergangenen Jahr waren desaströs, RWE schloss 2022 mit einem Minus von rund 3,6 Millionen Euro ab, die Verbindlichkeiten sind gestiegen. Zudem kam es zu Konflikten zwischen der Fanszene und Vereinsverantwortlichen.

Hatte einen schweren Stand: Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig präsentierte den Mitgliedern von Rot-Weiss Essen eine ganz schlimme Bilanz. Foto: Michael Gohl

Passend zur JHV meldet sich „Vonne Hafenstraße – der RWE-Talk“ aus der Sommerpause wieder. Moderatorin Kira Alex spricht mit den Reportern Ralf Wilhelm und Justus Heinisch, beide waren am Sonntag vor Ort, über die JHV, die es in sich hatte.

Rot-Weiss Essen: Böse Zahlen-Überraschung

Für beide WAZ-Redakteure ist klar: Der Verein gab ein verheerendes Bild ab. „Was da präsentiert wurde, hätte ich nie für möglich gehalten“, sagt Wilhelm, Heinisch ergänzt: „Wir haben uns einen Blick zugeworfen, als die Zahlen kamen – das kam alles aus dem Nichts.“

Eine Überraschung also – auch für die anwesenden Mitglieder im Saal. Das sah auch Wilhelm so. „Vor zwei Jahren haben wir bei der JHV vom Aufsichtsrat gehört, dass RWE nur noch das ausgibt, was es hat – was ist denn passiert? Im November war noch alles top bei den Zahlen. Es wurde überhaupt nicht klar, wer versagt hat. Wo war das Kontrollgremium? Wo waren die Alarmsysteme? Es kam kein Licht ins Dunkel, das hat den Fans überhaupt nicht gefallen“, sagt er.

In unserem RWE-Talk sprechen wir über die JHV von Rot-Weiss Essen. Foto: Heinisch, Justus / Funke

Im Talk sprechen wir zudem über das Auftreten der Verantwortlichen und der Fans, den Konflikt zwischen Verein und Szene sowie die Rolle von Sascha Peljhan – und übers Sportliche: Der Mannschaft muss es gelingen, sich von den Problemen des Vereins frei zu machen, sonst droht eine weitere schwere Saison.

Am kommenden Freitag (30. Juli) werden wir die nächste Folge aufzeichnen. Es wird um den Trainingsauftakt an diesem Donnerstag sowie die Transferplanungen von Rot-Weiss Essen gehen.

