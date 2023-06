RWE-Talk: Hier benötigt Rot-Weiss Essen noch Verstärkung

Essen. „Vonne Hafenstraße“ meldet sich nach dem Trainingsauftakt von Rot-Weiss Essen. Wir sprechen über die Neuen, Dabrowski und die Nachwehen der JHV.

Am Sonntag gab es die Mitgliederversammlung bei Rot-Weiss Essen. Dort wurde das Minus im Geschäftsjahr 2022 von 3,6 Millionen Euro verkündet. Wenig später folgte ein offener Brief von RWE-Boss Marcus Uhlig, in dem er Fehler der JHV ansprach, sich dafür entschuldigte und versuchte die Zahlen zu erklären.

Am Donnerstag folgte dann bereits der Trainingsauftakt vor rund 750 Zuschauern. Sechs Zugänge begrüßte RWE-Coach Christoph Dabrowski. Der Kaderumbau ist damit aber noch lange nicht abgeschlossen.

Rot-Weiss Essen: Der Stand bei den Transfers

In unserer neuen Folge des RWE-Talks „Vonne Hafenstraße“ haben wir die letzten Tage besprochen. Was sind die Nachwehen der Mitgliederversammlung, wie verlief der Aufgalopp der Profis und wo müssen die Essener in der laufenden Transferperiode, die noch bis zum 1. September geht, nachbessern.

Klar ist: Vor allem in der Offensive fehlt noch etwas. Ob dabei überwiegend Spieler verpflichtet werden, die im Essener Fanumfeld noch nicht wirklich bekannt sind oder ob Akteure zu RWE kommen, die schon eine Vita im Profibereich vorweisen können, das wird auch am nötigen Kleingeld liegen.

Brennpunkte bei RWE:

Hier sprechen Justus Heinisch, Christian Brausch und Moderatorin Kira Alex auch darüber, wie kompliziert diese 3. Liga ist. Sie ist schwierig zu finanzieren, Erfolg ist nur schwer planbar, fast alle Teams wollen schnell raus aus der Liga, denn ein Aufstieg kostet in der Regel mehr als Einnahmen generiert werden können.

Den meisten Klubs geht beim Kampf um die 2. Bundesliga nach drei, spätestens vier Jahren die Luft aus. Daher relativieren sich auch die Essener Zahlen der Mitgliederversammlung ein wenig.

Unser Talkformat präsentiert sich ab dieser Folge in einem neuen Design – wir freuen uns aufs Feedback! Wer sich bei uns melden möchte, kann uns gerne eine Mail schreiben: vonnehafenstrasse@funkemedien.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE