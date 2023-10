RWE-Talk: 0:5-Blamage - das Team versagt und ist ein Rätsel

Essen. Rot-Weiss Essen präsentiert sich blamabel. Wie konnte es zu dem unfassbaren 0:5 gegen Verl kommen? Das diskutieren wir bei „Vonne Hafenstraße“.

Im Rekordtempo vom Himmel in die Hölle: Rot-Weiss Essen gibt große Rätsel auf. Gefeiert wurde die Mannschaft nach dem 3:1 gegen Dresden am vergangenen Sonntag, auch vom „Vonne Hafenstraße“-Team.

Durch das 0:4 in Unterhaching und das 0:5 gegen Verl hat der Drittligist aber einiges verspielt. In unserem Talk „Vonne Hafenstraße“ versucht Moderatorin Kira Alex gemeinsam mit den RWE-Reportern Rolf Hantel und Justus Heinisch Gründe für diesen Leistungsabfall zu finden – auch sie sind ratlos, wie die Verantwortlichen von RWE.

„Nach dem Spiel hat man diese Ratlosigkeit gesehen. Alle wissen nicht, woran es gelegen hat“, erzählt Hantel im Talk, was nach der Partie am Samstag in den Katakomben los war. „Es war einfach von Beginn an schlecht. Nach 25 Minuten hätte Verl nach einem Eckball in Führung können. RWE wird das analysieren. Mal sehen, was dabei herauskommt.“

Rot-Weiss Essen: Keine Führungsspieler, kein Aufbäumen

Heinisch fielen drei Punkte auf: „Verl hat ein klasse Auswärtsspiel gezeigt. Sie haben genau richtig gespielt, ruhig von hinten aufgebaut. So musst du spielen, um das Publikum an der Hafenstraße unruhig zu machen.“ Zudem wunderten ihn die Wechsel. Zur zweiten Halbzeit kam Aaron Manu für den angeschlagenen Felix Bastians in die Partie.

Offensiv wechselte Trainer Christoph Dabrowski nicht – obwohl kaum etwas nach vorne ging. „Warum Dabrowski nicht früher reagiert und beispielsweise einen Leonardo Vonic bringt, weiß ich nicht.“ Auch dass Führungsspieler auf dem Feld fehlten, war für ihn klar zu erkennen. Nach Bastians’ Auswechslung war kein Aufbäumen zu sehen. Felix Götze und Vinko Sapina fehlten ohnehin verletzt.

Hantel war vor allem vom zweitligaerfahrenen Björn Rother enttäuscht. „Von ihm muss ich verlangen können, dass er seine Mitspieler führt mit seiner Erfahrung. Das ist nicht passiert.“ Stattdessen kassierte er für ein Frustfoul die Rote Karte. Auch Torben Müsel und Cedric Harenbrock zeigten im Mittelfeld für Hantel zu wenig.

Wie immer dauert der Talk 19.07 Minuten – das Trio spricht auch über die Reaktionen der Fans und schaut auf das wichtige Auswärtsspiel bei der Zweiten von Borussia Dortmund am kommenden Freitag.

