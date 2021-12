RWE-Talent mit der DFB-U18-Mannschaft auf Länderspielreise

Essen. Joshua Quarshie debütierte in der U18-Nationalmannschaft beim 1:3 gegen Russland. Ben Heuser entschied sich für die U18 der Eidgenossen.

Joshua Quarshie ist mit der deutschen U18-Nationalmannschaft für ein Winterturnier auf Länderspielreise in Israel. Der A-Junior von Rot-Weiss Essen debütierte am Sonntag über 90 Minuten beim 1:3 gegen Russland. Anfang Oktober überzeugte Quarshie U18-Nationaltrainer Guido Streichsbier während eines DFB-Sichtungslehrgangs, zu dem er eingeladen wurde. In dieser Woche stehen für Deutschland weitere Turnierspiele an. Zunächst trifft Quarshie mit seinem Team auf Gastgeber Israel, Freitag heißt der Gegner Vereinigte Arabische Emirate (11 Uhr).

Der 18-Jährige, der seit der U17 an der Seumannstraße spielt, freut sich über die Nominierung: „Für mich ist es eine große Ehre, für Deutschland zu spielen. Es ist ein Traum, sein Land repräsentieren zu dürfen“, so der Abwehrspieler. „Nachdem Joshua schon bei einem Sichtungslehrgang dabei war, ist es eine Bestätigung seiner Leistung, dass er nun auch ein offizielles Länderspiel bestritten hat. Für sein Heimatland aufzulaufen, ist eine überragende Erfahrung für jeden Spieler. Da gehört es dazu, diese Momente und Eindrücke zu genießen“, sagt RWE-NLZ-Leiter Christian Flüthmann.

Quarshie einer von drei rot-weissen U19-Spielern

Quarshie war Anfang Oktober diesen Jahres als einer von drei rot-weissen U19-Spielern zum Sichtungslehrgang der deutschen U18-Nationalmannschaft nominiert worden. Begleitet wurde er damals von Cemil Demircan und Ben Heuser. Letztgenannter besitzt sowohl die deutsche als auch die schweizerische Staatsbürgerschaft und wurde nun zur U18-Nationalmannschaft der Eidgenossen eingeladen. Unter anderem steht ein internes Testspiel an. Vor drei Wochen gab der 17-Jährige Mittelfeldspieler, der seit der U11 für Rot-Weiss Essen spielt, im Niederrheinpokalspiel gegen Fichte Lintfort sein Pflichtspieldebüt für die erste Mannschaft von RWE.

