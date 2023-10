Rot-Weiss Essen: Terminierungen - Derby beim MSV Duisburg samstags

Essen. Viermal an einem Samstag, nur einmal daheim sonntags: Das sind die Drittliga-Terminierungen der kommenden Spiele von Rot-Weiss Essen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die kommenden Spieltage der Dritten Liga terminiert. Auf Rot-Weiss Essen warten in den nächsten Wochen wieder einige Samstagsspiele – nur einmal muss RWE bis zum 17. Spieltag sonntags ran.

Lesen Sie hier: Das sind die Hintergründe zum Aus von Felix Bastians bei Rot-Weiss Essen.

Das Derby beim MSV Duisburg wird am Samstag (28. Oktober) ausgetragen. Um 14 Uhr geht es in der Schauinsland-Reisen-Arena los. Und auch das charmante Duell gegen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld findet samstags statt – nämlich eine Woche später am 4. November im Stadion an der Hafenstraße (14 Uhr).

Rot-Weiss Essen: Mannheim-Partie am Sonntag

Die einzige Sonntagspartie, die bislang angesetzt wurde, bestreitet RWE am 12. November, wenn Waldhof Mannheim nach Bergeborbeck kommt. Um 16.30 Uhr wird das Duell angepfiffen. Eine weite Auswärtsfahrt wartet am 25. November auf Rot-Weiss Essen – und zwar geht es zum FC Ingolstadt (Sa., 14 Uhr).

Weitere Terminierungen bis zum Jahresende wird der DFB in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Alle angesetzten Partie von Rot-Weiss Essen im Überblick:

11. Spieltag: Borussia Dortmund U23 – RWE | Fr., 13. Oktober, 19.00 Uhr | Signal Iduna Park

12. Spieltag: RWE – 1. FC Saarbrücken | So., 22. Oktober, 16.30 Uhr | Stadion an der Hafenstraße

13. Spieltag: MSV Duisburg – RWE | Sa., 28. Oktober, 14.00 Uhr | Schauinsland-Reisen-Arena

14. Spieltag: RWE – Arminia Bielefeld | Sa., 04. November, 14.00 Uhr | Stadion an der Hafenstraße

15. Spieltag: RWE – Waldhof Mannheim | So., 12. November, 16.30 Uhr | Stadion an der Hafenstraße

16. Spieltag: FC Ingolstadt – RWE | Sa., 25. November, 14.00 Uhr | Audi Sportpark

17. Spieltag: RWE – SV Sandhausen | Sa., 02. Dezember, 14.00 Uhr | Stadion an der Hafenstraße

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE