RWE siegt und verhilft Schonnebeck an die Spitze

Essen. In der U19-Niederrheinliga bezwingt Rot-Weiss Essen den Spitzenreiter TSV Meerbusch. So spielte die RWE U17 in der Bundesliga gegen Gladbach.

Die U 19 von Rot-Weiss Essen hat das Topspiel der Niederrheinliga gegen den Tabellenführer TSV Meerbusch mit 3:2 (1:1) gewonnen. „Es war ein sehr ereignisreiches Spiel, ein Spektakel für die Zuschauer mit vielen Torchancen auf beiden Seiten“, meinte RWE-Trainer Simon Hohenberg nach der Partie.

Meerbusch ging durch Isa Özel (7.) in Führung, RWE glich noch vor der Pause durch Milot Ademi aus (32.). Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Rot-Weiss dominant und ging durch Ahmed Etri erstmals in Führung (59.). Kapitän Mats Brune traf wenig später per Elfmeter zum 3:1 (66.). Unzufrieden war der RWE-Trainer mit der Defensivleistung seines Teams: „Die Balance stimmt noch nicht. Wir betreiben vorne viel Aufwand und lassen hinten viel zu einfach Chancen zu.“ Folgerichtig kam Meerbusch noch einmal heran, doch Philip Müllers Anschlusstreffer fiel aus Sicht der Gäste zu spät (82.).

Schonnebecks Torjäger Wessels trifft spät zum Sieg

Arne Wessels rettet der Spvg. Schonnebeck beim SC Velbert mit seinem späten Treffer zum 2:1 (0:0) drei Punkte. Somit sind die „Schwalben“ – auch dank RWE-Schützenhilfe – neuer Tabellenführer der Niederrheinliga. In der umkämpften Partie brachte Eleftherios Vasileiadis die Velberter mit dem ersten Angriff nach der Pause in Führung (46.). Der Gastgeber wehrte sich lange gegen die gegnerische Offensivwucht. Es dauerte bis in die Schlussphase, ehe Arne Wessels doppelt zuschlug. Dessen individuelle Klasse und seine Saisontore Nummer zwölf und 13 sicherten den späten Auswärtssieg (76./ 86.).

Die SG Schönebeck als drittes Essener Team in der A-Junioren-Niederrheinliga spielte gegen den VfL Rhede 3:3 (0:1). Das Team von Fabio Battaglias geriet dreimal in Rückstand, kam aber immer wieder zurück. Für Schönebeck trafen William Paintsil (56.), Sam Bierikoven und Cyril Chukwu.

Torjäger Preßler rettet RWE gegen Gladbach einen Punkt

In der U 17-Bundesliga trennte sich RWE am Sachsenring gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls 3:3 (0:1). Michael Deluras Team zeigte einmal mehr eine überzeugende zweite Halbzeit. Drei Treffer gelangen den B-Junioren nach dem 0:1-Pausenstand. Nicolai Schulte-Kellinghaus sorgte für den Ausgleich (47.), Torjäger Mats Preßler erzielte das 2:1.

Defensiv offenbarten die Gastgeber allerdings Schwächen. Can Armando Güner und Taavi Koukkumäki trafen für die Gäste (62., 65.), ehe RWE-Torjäger Preßler mit seinem zweiten Treffer (80.) den Punkt rettete.

