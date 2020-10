Rot-Weiss Essen RWE setzt sich nach 1:0-Sieg in der Spitzengruppe fest

Bonn. Rot-Weiss Essen bleibt weiter auf Erfolgskurs. RWE siegte auch am Dienstagabend im Nachholspiel beim Bonner SC mit 1:0 (1:0).

Rot-Weiss Essen hat sich endgültig in der Spitzengruppe der Regionalliga West festgesetzt. Nach dem 1:0-Erfolg vor 598 Zuschauern beim Bonner SC rangiert RWE nach sechs Spielen und 14 Punkten auf Platz zwei - nur aufgrund der weniger geschossenen Tore hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II.

In Bonn zeigte RWE vor allem in Durchgang eins eine starke Leistung. Dass RWE in den ersten 45 Minuten nur ein Tor durch Oguzhan Kefkir (33.) erzielte, lag allen voran daran, dass die Essener im Abschluss Nerven zeigten oder der gute BSC-Keeper Jonas Hupe im Weg stand. Marco Kehl-Gomez (5., 23.), Joshua Endres (14.), Amara Condé (29.), die Doppelchance von Endres und Simon Engelmann (40.) oder die dicke Kobfball-Möglichkeit von Dennis Grote (42.) hätten zu weiteren RWE-Treffern führen können.

RWE mit dem dritten Sieg in Serie

Oft ist es ja so, dass es sich im Fußball rächt, wenn man zu viele gute Möglichkeiten vergibt. Und beinahe hätte der BSC auch zugeschlagen. Im zweiten Abschnitt trat RWE nicht mehr so dominant wie in den ersten 45 Minuten auf und der Außenseiter kam auch zu guten Einschussmöglichkeiten.

Burak Gencal (53.), der zuletzt gegen Ahlen zwei Treffer zum 3:2-Sieg der Bonner beisteuerte, hatte die Riesen-Möglichkeit zum Ausgleich. Doch der Offensivmann schoss freistehend vor Daniel Davari am Tor vorbei. Es sollte aber bei dieser einzigen Großchance für die Gastgeber bleiben. Am Ende feierte RWE einen Arbeitssieg - den dritten Dreier in Serie.

Trainer Christian Neidhart hatte schon vor der Partie prognostiziert, dass das kein Leckerbissen wird. Neidhart sagte: "Bonn wird auf seinem schwer zu bespielbaren Platz alles in die Waagschale werfen. Für uns gilt es, die Platzbedingungen anzunehmen und durch einfacherere Mittel als sonst erfolgreich zu sein. Manchmal muss man nicht schön spielen, aber trotzdem die Punkte einfahren. Solche Spiele wird es in dieser Liga noch sehr oft geben. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann werden wir auch aus Bonn etwas Zählbares mitnehmen." Der 52-jährige RWE-Trainer sollte Recht behalten.

Die Aufstellungen in der Übersicht:

Bonn: Hupe - Wiese, Winke, Samoura, Damaschek - Teixeira, Bilogrevic (84. Ehret), Schumacher (71. Kizil) - Kaiser (79. Takahara), Gencal, Somuah.

RWE: Davari - Plechaty (69. Behounek), Heber, Hahn, Grund - Kehl-Gomez, Grote - Endres (61. Hildebrandt), Condé, Kefkir (61. Platzek) - Engelmann (83. Backszat).