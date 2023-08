Rot-Weiss Essens Rother: „Ich habe die Klappe gehalten und Gas gegeben“

Köln. Björn Rother stand wieder in Rot-Weiss Essens Startelf. Der Mittelfeldspieler über schwere Zeiten auf der Bank und das „Highlight“ gegen Münster.

Björn Rother ist zurück. Rot-Weiss Essens defensiver Mittelfeldspieler feierte beim 0:0 gegen Viktoria Köln sein Startelfdebüt in dieser Saison. Wir sprachen nach dem Spiel mit dem 27-Jährigen. Björn Rother über ...

… die Nullnummer in Köln: Es war ein ganz schwieriges Auswärtsspiel. Köln ist eine Mannschaft, die lange zusammenspielt und weiß, was sie tut. Wir hatten einen Plan und haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht. In der zweiten haben sie uns viel laufen lassen. Wir waren aber in den meisten Aktionen am Mann dran. Wir haben viel für das Ergebnis getan.

Rot-Weiss Essen: Die Null musste in Köln stehen

… Torwart Jakob Golz: Dass wir einen guten Torwart haben, wissen wir sowieso. Wir sind froh, ihn zu haben. Er ist ein guter Junge, auf dem Boden geblieben und bringt gute Leistungen. Das brauchst du in der Liga auch.

… die harmlose Offensive: In der ersten Halbzeit hatten wir Umschaltmomente. Aber der letzte Pass, die letzte Entscheidung haben gefehlt. Am Ende hatten wir eine Chance – wir wären dann lachend nach Hause gegangen. Da müssen wir dazu lernen. Die Null musste aber stehen.

Brennpunkte bei RWE:

… die taktische Umstellung und den Plan, eklig zu spielen: Dass wir eklig sind, muss dazu gehören. Wir sind letztes Jahr hochgegangen, sind jetzt zweiten Jahr. Das ist für viele Mannschaften ein Schlüsseljahr gewesen. Der Trainer hat mir am Dienstag gesagt, dass ich starte. Ich habe die Klappe gehalten, Gas gegeben und konnte in Köln mit meiner Laufbereitschaft und dem Kampfgeist das einbringen, was mich ein bisschen auszeichnet. Klar weiß ich, dass nicht alles perfekt war – da bin ich selbstkritisch. Aber erst mal bin ich zufrieden, dass ich in der Startelf stand.

… die Zeit auf der Bank: Natürlich ist das schwer. Ich habe andere Ansprüche und eine gute Vorbereitung gespielt. Wenn man aber den Trainer fragt, wird er sagen, dass ich mich professionell verhalten und auf meine Chance gewartet habe. Wir haben genug Spiele, es wird Verletzte geben. Da muss man da sein.

RWE: Björn Rother freut sich auf Preußen Münster

… Preußen Münster: Wir spielen zu Hause gegen einen Konkurrenten. Ich habe natürlich mitbekommen, dass es ein Spannungsverhältnis gibt. Das ist klar. Die Fans haben einen klaren Auftrag an uns. Das wird eine heiße Kiste. Die Hafenstraße wird voll sein. Bei aller Verbissenheit und bei allem Druck darf man sich darauf freuen. Eine Englische Woche ist hart, aber es macht auch Spaß. Es ist ein Highlight für uns.

