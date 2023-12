Rot-Weiss Essen im Freudentaumel: Sapina ist ein echter Hafenstraßen-Kapitän

Rot-Weiss Essen feiert einen emotionalen 3:2-Sieg im letzten Spiel des Jahres gegen den Halleschen FC und darf über den Jahreswechsel sogar vom Aufstieg träumen. In der Schlussphase drehte RWE einen 0:2-Rückstand. Das Siegtor in der 90. Minute durch Joker Leonardo Vonic brachte das Stadion an der Hafenstraße zum Kochen. Über den Last-Minute-Sieg gegen Halle, ein fulminantes Halbjahr und die anstehende Transferphase sprechen wir in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße". Mit dabei sind unsere RWE-Reporter Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak. Viel Spaß mit dem Video! Es ist unser letztes im Jahr 2023. Im Januar geht es wie gewohnt mit unserem RWE-Talk weiter. Wir wünschen alle Zuschauerinnen und Zuschauern ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Gesundheit! Vielen Dank für eure Treue! Bis demnächst - euer "vonne Hafenstraße"-Team.

Video: FUNKE Foto & Video