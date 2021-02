RWE: Regionalliga-Gipfeltreffen mit BVB II abgesagt - Rasen ist unbespielbar

Essen. Das Gipfeltreffen in der Regionalliga zwischen Rot-Weiss Essen und dem BVB II fällt aus. Doch spannend bleibt das Wochenende für RWE trotzdem.

Die Spieler des Fußball-Regionalligisten Rot-Weiss Essen feierten den Sensations-Sieg über Bundesligist Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Achtelfinale bis tief in die Nacht. Die spontane Siegesfeier in der Kabine der Essener dauerte nach unseren Informationen bis 2.30 Uhr. Doch pünktlich standen die RWE-Profis am Mittwoch um 10 Uhr auf dem Trainingsplatz.

Rasen in Essen nach Pokalmatch zu ramponiert

Spieler und Verantwortliche von RWE wussten, dass man den 2:1 n.V.-Triumph gegen Leverkusen nicht zu lange feiern darf. Denn am Samstag steht schon das Gipfeltreffen in der Regionalliga West auf dem Programm. Borussia Dortmund II sollte zur Hafenstraße kommen. Doch aus diesem Spiel wird nichts. "Wir strotzen vor Selbstvertrauen. Den er sten Kracher in dieser Woche haben wir hinter uns. Jetzt gehen wir den nächsten Kracher an", betonte RWE-Boss Marcus Uhlig noch nach dem Einzug in das DFB-Pokal-Viertelfinale.

Doch aus dem nächsten Highlight wird erst einmal nichts Wie diese Redaktion erfuhr, wurde die Begegnung abgesagt. "Wir haben vor einer halben Stunde einen Anruf erhalten. Das ist schade, aber wir müssen das so akzeptieren", bestätigt BVB-II-Funktionär Ingo Preuß. Es kommt nicht überraschend, dass das Spitzenspiel nicht ausgetragen werden kann. Der Rasen im Stadion Essen sah nach dem Leverkusen-Match sehr ramponiert aus. Zudem soll noch am Sonntag die Bundesligapartie der Frauen der SGS Essen gegen den SC Sand ausgetragen werden. Diese hat vor dem gegenüber dem Regionalligaspiel Vorrang.

BVB II in der Liga aktuell einen Punkt vor RWE

In der aktuellen Regionalliga-West-Tabelle liegt die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Dortmund mit einem absolvierten Spiel mehr als RWE einen Zähler vor den Essenern.





Für RWE bleibt das Wochenende trotzdem spannend: Am Sonntag (18.30 Uhr/ARD) wird das DFB-Pokal-Viertelfinale ausgelost.