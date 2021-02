RWE-Pokalspiel nicht im Free-TV: Vereinsboss Uhlig sauer

Essen Als einziges Viertelfinalspiel wird die Partie von Rot-Weiss Essen nicht im Free-TV zu sehen sein - zum Ärger von RWE-Vorstandschef Marcus Uhlig.

Die Empörung bei den Anhängern von Rot-Weiss Essen kannte angesichts dieser Bekanntmachung keine Grenzen: Am Mittwoch wurden die Viertelfinalspiele im DFB-Pokal terminiert - negativer Beigeschmack dabei für den Regionalligisten Rot-Weiss Essen, dessen Partie gegen den Zweitligisten Holstein Kiel am Mittwoch, 3. März, um 18.30 Uhr stattfinden wird: Als einziges der vier Begegnungen wird dieses Spiel nicht im Free-TV, sondern nur beim Bezahlsender "Sky" übertragen.

Die RWE-Fans waren angesichts dieser Nachricht fassungslos. "Typisch wieder einmal für den DFB. Da zeigt sich, wie wichtig der Amateurfußball für den DFB ist", kommentierte beispielsweise ein Facebook-User den Beitrag der Seite DFB-Pokal. Ein anderer User schrieb: "Also das eine Spiel hättet ihr dann auch noch übertragen können... Echt schon peinlich. [...] Aber zum Glück habt ihr ja eine Taskforce gegründet, die sich mit der Frage beschäftigt, wie die Lücke zwischen Fußballverband und Fans wieder gefüllt werden könnte. Chance vertan..."

RWE-Boss Uhlig: Eine vertane Chance

Von einer vertanen Chance sprach nun auch der RWE-Vorstandsvorsitzende, Marcus Uhlig, gegenüber t-online und RevierSport. "Unsere Fans haben zum Teil sauer und bisweilen auch verständnislos reagiert. Das wäre die einmalige Chance gewesen, im Geiste des Wettbewerbs zu agieren. Der Underdog Essen hat Leverkusen rausgehauen, der Underdog Kiel den FC Bayern. Und jetzt spielen diese beiden Underdogs in einem Viertelfinale gegeneinander. Mehr Pokal geht doch nicht", schilderte der 49-Jährige seine Sicht der Dinge.

Uhlig: "Spielen eine exorbitant gute Saison"

Insbesondere bedauert Uhlig die Entscheidung im Namen der rot-weissen Anhängerschaft. "Wir spielen sowohl in der Liga als auch im Pokal eine exorbitant gute Saison – doch unsere Fans konnten bisher so gut wie nichts davon live miterleben im Stadion. Man hätte unseren vielen Fans ein tolles Geschenk machen können, indem man es im Free-TV zeigt. Ob bei Sport1 oder in der ARD wäre mir und den Fans egal gewesen. Dass das nicht passiert ist, enttäuscht mich und finde ich sehr schade. Und ehrlich gesagt: Ich kann das nicht nachvollziehen", so der RWE-Boss.

Die Anhängerschaft der Essener konnte bisher bekanntlich weder die Liga-Spiele noch die Pokal-Sensationen gegen Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und eben Leverkusen im Stadion Essen bejubeln.

Sehr wohl bewusst sei Uhlig der ausschlaggebende Grund für die Tatsache, dass alle, die sich für das Aufeinandertreffen der beiden Pokal-Schrecks interessieren, in die Röhre gucken - oder eben nicht. "Da geht es um Quote. Die Vereine, die im Free-TV gezeigt werden, bekommen nicht etwa mehr Geld, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Das ist kein Finanz-Thema. Aber natürlich hätte ich auch mich für unseren Hauptsponsor gefreut, der dadurch eine tolle, deutschlandweite Präsenz bekommen hätte", erklärte Uhlig.

Die Viertelfinal-Partien des DFB-Pokals in der Übersicht

Dienstag, 2. März

18.30 Uhr: Jahn Regensburg - Werder Bremen (Sky/Sport1)20.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (ARD/Sky)

Mittwoch, 3. März 18.30 Uhr: Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel (Sky)20.45 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburg (ARD/Sky)