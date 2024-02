Essen. Zwei große Fehler bringen Rot-Weiss Essen bei 1860 München auf die Verliererstraße. Ist das RWE-Spiel zu riskant? Darüber haben wir diskutiert.

Es war eine große Chance, die Rot-Weiss Essen am Dienstagabend im Nachholspiel beim TSV 1860 München verpasst hat. Mit einem Sieg wollte RWE in der 3. Liga auf Platz drei springen. Doch daraus wurde nichts. Die Essener kassierten eine verdiente 0:2-Auswärtsniederlage. Die Leistungen auf fremden Plätzen bleiben ein Problem. Den letzten Dreier, der nicht im Stadion an der Hafenstraße eingefahren wurde, gab es am 28. Oktober 2023 beim 2:1-Sieg im Derby beim MSV Duisburg.

Wie ist die Auswärtsschwäche zu erklären? Muss RWE-Trainer nach zwei erneuten Fehlern im Spielaufbau umdenken und fehlt den Essenern die Qualität, um oben dranzubleiben? Darüber haben wir in unserem RWE-Talk „vonne Hafenstraße“ diskutiert. Moderatorin Kira Alex hat mit den RWE-Experten Martin Herms und Rolf Hantel gesprochen. Für Letzteren war es vorerst der letzte Talk-Auftritt: Der geschätzte Kollege Hantel verabschiedet sich nach vielen Jahren als Redakteur der Essener Lokalsportredaktion und RWE-Reporter in den wohlverdienten Ruhestand. Zum Ende des Videos gibt es eine Überraschung der Kollegen für Hantel.

Rot-Weiss Essen: Zwei Patzer sorgen für Auswärtspleite

Zuvor diskutiert er mit Herms über die Niederlage im Traditionsduell in München. 1200 mitgereiste RWE-Fans sahen laut Hantel eine „verdiente und vermeidbare Niederlage.“ Ein Fehlpass des schwachen Eric Voufack leitete das 0:1 ein, beim 0:2 kurz nach der Halbzeit spielte RWE-Torwart Felix Wienand, der den erkrankten Stammtorhüter Jakob Golz vertrat, einen riskanten Pass auf Voufack, der den Ball verlor. Wieder schlugen die Gastgeber zu, danach war das Spiel gelaufen.

Zum wiederholten Male patzte RWE im Spielaufbau. Schon in Halle, Ingolstadt, Aue und Münster kostete das die Essener wichtige Punkte. Sollte Trainer Christoph Dabrowski deshalb seine Herangehensweise überdenken und den Spielaufbau mit weniger Risiko angehen? Ein klares Nein, sagt Herms: „Es ist eine Frage der Risikoabwägung. Wienand spielt den Ball in einen gefährlichen Raum vor dem eigenen Tor, in dem 1860 in dieser Szene eine Überzahl hat. Den darf er da nicht hinspielen. Beim 0:1 hat Voufack den Ball in der Hälfte des Gegners und lässt sich viel zu viel Zeit mit dem Abspiel. Das sind schwere individuelle Fehler, die nichts mit der Herangehensweise zu tun haben. RWE spielt eine gute Saison, weil es Dabrowski gelungen ist, so spielen zu lassen. Daran sollte er nichts ändern, aber diese Fehler dürfen so nicht passieren.“

Die Analyse zum Spiel, den Hantel-Abschied und vieles gibt es hier im Video - wie immer in 19:07 Minuten.

