RWE: Neidhart-Entlassung zeigt fatale Hilf- und Ratlosigkeit

Essen. Rot-Weiss Essen trennt sich zwei Spieltage vor dem Saisonende von seinem Trainer Christian Neidhart. Der Zeitpunkt überrascht. Ein Kommentar.

Nun also doch. Was vor einigen Wochen noch als Gerücht herumgeisterte, ist nun Fakt: Christian Neidhart, Cheftrainer von Rot-Weiss Essen, muss zwei Spieltage vor Saisonende die Trainerbank räumen. Das unbedingte Vertrauen, dass er den Aufstieg noch packen könnte, ist dahin. Die enttäuschende Vorstellung im Verbandspokal beim Wuppertaler SV hat offenbar allen den Rest gegeben. Man kann es verstehen.

Ein Saisonziel hat RWE mit der Pokalpleite bereits verpasst, und im Titelkampf hat Preußen Münster alle Trümpfe in der Hand. Auch in der Liga drohen die Rot-Weissen zu scheitern - wieder einmal trotz bester Voraussetzungen. Die Verantwortlichen haben nun die Reißleine gezogen, wie man so schön sagt, in höchster Not, in größter Verzweiflung. Bei einem Fallschirmsprung wäre das aus 3800 Metern Höhe ungefähr 200 Meter vor dem Boden. Da kann nur noch ein kleines Wunder helfen.