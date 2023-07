Rot-Weiss Essen leiht Offensivspieler Marvin Obuz vom 1. FC Köln aus

Essen. Rot-Weiss Essen schlägt auf dem Transfermarkt zu. Der 21-jährige Marvin Obuz wird vornehmlich auf dem linken Flügel zum Einsatz kommen.

Marvin Obuz wird in der kommenden Saison für Rot Weiss Essen auflaufen. Der 21-jährige Offensivspieler, der vor allem auf dem linken Flügel zum Einsatz kommt, wechselt auf Leihbasis vom 1. FC Köln an die Hafenstraße, in der vergangenen Spielzeit war der Rechtsfuß ebenfalls leihweise beim Zweitligisten Holstein Kiel am Ball.

Rot-Weiss Essen: Zugang Marvin Obuz spielte in der 2. Bundesliga

„Ich verfolge Marvin Obuz schon sehr lange und habe einige seiner Spiele für die Kölner U19 und U21 gesehen. Er ist technisch sehr gut ausgebildet und hat einen starken Abschluss, weshalb er in der Offensive sehr flexibel einsetzbar ist und auf beiden Flügeln spielen kann. Er bringt Erfahrung aus einigen Einsätzen für die deutschen U-Nationalmannschaften mit und hat in der vergangenen Saison seine ersten Einsätze in der 2. Bundesliga verbucht. Wir freuen uns, dass Marvin nun bei uns die nächsten Schritte im Profifußball gehen wird“, sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball, über den Neuzugang.

„Marvin ist ein sehr spannender Spieler mit tollen Fähigkeiten. Er bringt ein gutes Eins-gegen-Eins und einen starken Abschluss mit, ist sehr trickreich und hat Zug zum Tor. Damit vereint er vieles, was einen starken Offensivspieler ausmacht. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass er sein unbestritten großes Potenzial bei uns abrufen kann. Wenn uns das gelingt, wird Marvin eine enorme Verstärkung für unsere Mannschaft sein“, so RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski.

Der gebürtige Kölner spielt seit seinem achten Lebensjahr für den FC, durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften und stand auch schon im Bundesliga-Kader der Geißböcke. Im vergangenen Sommer war der deutsche U20-Nationalspieler an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Im Seniorenbereich kommt Marvin Obuz insgesamt auf zehn Einsätze in der 2. Bundesliga sowie 61 Spiele in der Regionalliga. Für die Kölner Zweitvertretung traf der Rechtsfuß in 48 Regionalliga West-Einsätzen 16 Mal.

Mehr News über Rot-Weiss Essen

„Ich habe mit dem FC einmal an der Hafenstraße gespielt, wegen der Pandemie musste das Spiel damals leider ohne Zuschauer stattfinden. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, vor den vielen RWE-Fans aufzulaufen und ich werde alles geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen“, sagt Marvin Obuz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: RWE

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE