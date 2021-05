RWE-Konkurrent BVB II erhält Unterstützung von den Profis

Dortmund. In der Regionalliga West geht es in die entscheidende Saisonphase. Die U23 des BVB erhält nach Corona-Zwangspause Hilfe von den Profis.

Am kommenden Sonntag wird der Endspurt im Titelrennen der Regionalliga West eingeläutet. Nach zweiwöchiger Pause aufgrund mehrerer Corona-Fälle innerhalb des Kaders greift die U23 von Borussia Dortmund wieder ins Geschehen ein. Die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen, dessen Vertragsverlängerung (bis 2024) am Freitag vermeldet wurde, startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim SV Stralen. Es ist der Auftakt eines kräftezehrenden Restprogramms für den BVB II. Bis zum Saisonende bestreitet die Borussia fünf Spiele innerhalb von 14 Tagen.