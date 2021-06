RWE: Kapitän Kehl-Gomez geht – er will höher spielen

So erinnern sich die RWE-Fans an ihren Capitano am liebsten: Marco Kehl-Gomez jubelnd im Niederrheinpokal-Halbfinale zwischen dem SV Straelen und Rot-Weiss Essen

Essen. Marco Kehl-Gomez wollte unbedingt raus aus der Regionalliga, hatte Tränen im Gesicht, nachdem Rot-Weiss Essen den Aufstieg sportlich verpasste.

Wenn Rot-Weiss Essen in der kommenden Saison einen neuen Anlauf auf die Meisterschaft in der Regionalliga West und den Aufstieg in die 3. Liga nimmt, wird ein neuer Kapitän die Mannschaft von Christian Neidhart anführen: Wie der Verein am Freitag bekanntgab, wird der Vertrag mit dem „Capitano“ der vergangenen beiden Spielzeiten, Marco Kehl-Gomez (29), nicht verlängert – der Schweizer wird sich wohl einem Drittligisten anschließen statt das Essener Angebot anzunehmen.

Als letzte Bilder von Kehl-Gomez im RWE-Trikot bleiben die Szenen nach Abpfiff beim 2:0-Auswärtssieg in Wegberg-Beeck: Mit Tränen im Gesicht saß er auf dem Rasen, als klar war, dass drei Punkte zur Meisterschaft fehlten – die mitgereisten Fans feierten „KG“ und das Team trotzdem, ebenso bei der Ankunft an der Hafenstraße, wo sich das Team mit dem Kapitän vorne weg für die Unterstützung bedankte.

Rot-Weiss Essen: Marco Kehl-Gomez will noch Mal höher spielen

Sein letztes Spiel für Rot-Weiss Essen: Marco Kehl-Gomez in Wegberg-Beeck nach dem verpassten Aufstieg, getröstet von Sandro Plechaty. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

„Leider haben wir unser großes Ziel in dieser Saison knapp verpasst. Ich habe immer gesagt, dass ich noch Mal höher spielen möchte, auch wenn es mir nicht leicht fällt, diesen tollen Verein mit seinen großartigen Fans zu verlassen“, wird Kehl-Gomez in der Mitteilung des Vereins zitiert.

RWE-Sportdirektor Jörn Nowak dazu: „Wir hätten mit KG gerne weitergearbeitet. Er hat uns allerdings mitgeteilt, dass er sich für einen anderen Weg entschieden hat. Dafür haben wir auch Verständnis. Mit ihm verlässt uns nicht nur unser Kapitän, sondern auch ein Spieler, der immer vorangegangen ist. Wir bedanken uns bei ihm für zwei Jahre voller Kampf und Einsatz und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft sportlich und privat alles Gute.“

Umbruch im zentralen Mittelfeld bei Rot-Weiss

Mit Kehl-Gomez verliert RWE einen zweiten Leistungsträger im zentralen Mittelfeld, nachdem sich Amara Condé für einen Wechsel zum 1. FC Magdeburg entschieden hatte. Mit Luca Dürholtz vom SV Elversberg hat Rot-Weiss einen Spieler für die Zentrale verpflichtet.

Kehl-Gomez wechselte im Sommer 2019 vom 1. FC Saarbrücken ins Ruhrgebiet und übernahm direkt das Kapitänsamt. Seitdem sammelte er für RWE in verschiedenen Wettbewerben 74 Pflichtspieleinsätze, erzielte elf Tore für Rot-Weiss. (phz/red)

