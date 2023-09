Rot-Weiss Essen kann befreit aufatmen: Entwarnung bei Lucas Brumme

RWE-Talk: Team liefert, nun müssen die Verantwortlichen nachlegen

Sportlich ist Rot-Weiss Essen in der 3. Liga wieder in der Spur. Aktuell stimmen Einsatz, Auftreten und Ergebnisse. Nach dem Sieg gegen Preußen Münster gab es auch beim SC Freiburg II einen weiteren Dreier. Darüber und über die brisante JHV am Dienstag sprechen wir in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße".