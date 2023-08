Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal: So liefen die letzten Erstrundenspiele

Essen. Erstmals seit drei Jahren spielt Rot-Weiss Essen wieder im DFB-Pokal. Zuletzt ging es für RWE ins Viertelfinale – und davor? Wir schauen zurück.

Dass Rot-Weiss Essen eine Pokalmannschaft ist, das hört man immer wieder. Schon einige Sensationen sind dem Verein in seiner reichen Geschichte gelungen und so hoffen die Fans auch an diesem Wochenende auf ein Coup im DFB-Pokal. Der Hamburger SV kommt ins Stadion an die Hafenstraße, das längst ausverkauft ist. Es ist das erste DFB-Pokal-Match seit drei Jahren. Wir schauen zurück, wie sich RWE zuletzt in Runde eins des Pokals schlug.

2020: Rot-Weiss Essen – Arminia Bielefeld 1:0 (1:0).

Der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Wer einen Beweis dafür sucht, der sollte sich diese Paarung vor Augen führen. Regionalligist RWE traf auf Bundesliga-Aufsteiger Bielefeld. Simon Engelmann gelang das Tor des Tages in der 33. Minute – dabei blieb’s, der Viertligist kegelte den Erstligisten vor 300 Zuschauern, mehr durften damals nicht ins Stadion, raus. In der laufenden Saison sind Rot-Weiss und die Arminia Konkurrenten in Liga drei.

Für RWE war es der Beginn einer wundervollen Pokalreise. Fortuna Düsseldorf in Runde zwei, Bayer Leverkusen im Achtelfinale; erst in der Runde der letzten acht Teams war gegen Holstein Kiel Schluss.

2017: Rot-Weiss Essen – Borussia Mönchengladbach 1:2 (1:0).

Drei Jahre vorher war ebenfalls ein Bundesligist zu Gast, und schon wieder führte RWE zur Pause mit 1:0. Nach einer guten halben Stunde traf Daniel Baier gegen eine Gladbacher Mannschaft, die gespickt war mit Nationalspielern. Jonas Hoffmann (79.) und Raffael (82.) drehten das Spiel erst in der Schlussphase – doch keine Überraschung. Aber in Essen waren sie trotzdem stolz. Noch heute im RWE-Kader: Cedric Harenbrock.

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

2016: Rot-Weiss Essen – Arminia Bielefeld 6:7 (2:2) n.E.

Wieder Bielefeld, wieder der Underdog, wieder ein grandioser Fight: Der ewige Fabian Klos, der immer noch bei der Arminia spielt, brachte den DSC zweimal in Führung, Dennis Malura und Benjamin Baier glichen aus. Es ging in die Verlängerung, dann ins Elfmeterschießen – dort vergab Malura, während die Ostwestfalen alle Dinger reinmachten.

Fortuna Düsseldorf gewinnt das Elfmeterschießen bei Rot-Weiss Essen. Foto: Michael Gohl / WAZ FotoPool

2015: Rot-Weiss Essen – Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:0) n.E.

RWE hielt die Null gegen die Fortuna vor 17.500 Zuschauern, das war ein klasse Pokalduell der beiden Rivalen. Und das Elfmeterschießen war nichts für schwache Nerven. Nur vier von insgesamt neun Schüssen saßen – drei Versuche verwandelten die Gäste. Benjamin Baier, Richard Weber und Amar Cekic verschossen auf Essener Seite.

Lesen Sie hier: Rot-Weiss Essen – dynamischer und besser, aber eines bereitet Sorgen.

2012: Rot-Weiss Essen – Union Berlin 0:1 n.V.

Das war wirklich bitter: In den letzten Augenblicken der Verlängerung gelang dem damaligen Zweitligisten Union Berlin das Siegtor. Simon Terodde traf für die Berliner gegen den Regionalligisten, der wieder knapp dran war und als Underdog eine starke Leistung zeigte – aber kurz vor Schluss rausflog. Damit glückte Union die Revanche.

Kevin Grund und RWE schaffen fast die Sensation gegen Union. Foto: Michael Gohl / WAZ FotoPool

2011: Rot-Weiss Essen – Union Berlin 6:5 (2:2) n. E.

Denn ein Jahr davor siegte Rot-Weiss gegen die Köpenicker. Das Drehbuch: ähnlich. Simon Terodde traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich, damit ging es in die Verlängerung. RWE hielt das Ergebnis, schaffte es ins Shoot-Out, in dem Vincent Wagner der Held wurde. Er verwandelte, damit stand Rot-Weiss Essen in Runde zwei.

In der hatte Waldemar Wrobels Elf dann das Nachsehen – der andere Berliner Klub, Hertha BSC, siegte 3:0. Unter anderem traf Pierre-Michel Lasogga, der in der Jugend selbst mal bei RWE gespielt hatte und später auch für den anstehenden Pokalgegner, den Hamburger SV, auf Torejagd ging. Aber diese Geschichte soll ein andermal erzählt werden.

Hier gibt es alle News zu Rot-Weiss Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE