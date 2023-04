Er soll in Zwickau wieder für die nötigen Impulse im Mittelfeld sorgen: Felix Götze ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen: Bastians fehlt in Zwickau - Götze wieder im Training

Essen. Felix Götze ist wieder im RWE-Training. Dagegen ist der Einsatz von Andreas Wiegel unwahrscheinlich, Felix Bastians fehlt definitiv in Zwickau.

Der Montag ist bei Drittligist Rot-Weiss Essen gerne trainingsfrei. Nach der erschreckenden Darbietung beim 0:3 gegen Waldhof Mannheim verbot sich dieser von selbst. Stattdessen setzten sich Mannschaft und Trainerteam zusammen und suchten nach den Ursachen für die Vorstellung von Sonntag. Die Zeit drängt, schließlich steht am kommenden Sonntag (14 Uhr) der erste Abstiegskracher beim FSV Zwickau auf dem Programm, da tun Lösungen Not.

Und der Blick auf die Verletztenliste stimmt nicht gerade optimistisch: Felix Bastians, bei dem die alten Adduktoren-Probleme wieder aufbrachen und der zur Halbzeit in der Kabine blieb, absolviert nun ein Reha-Programm, das bis mindestens nächste Woche Mittwoch dauern soll, der routinierte Kapitän ist damit keine Option fürs nächste Auswärtsspiel.

Andreas Wiegel, der schon nach einer halben Stunde mit einer Fußverletzung runter musste, postete tags darauf bei Instagram ein Foto mit seinem lädierten Fuß. Der Außenverteidiger, der immer wieder für Dampf auf dem Flügel sorgt, hat eine Prellung mit Kapselverletzung am großen Zeh davon getragen und trägt momentan eine Entlastungsschiene. Wie lange, das steht noch in den Sternen, aber auch sein Einsatz am Sonntag beim Abstiegskonkurrenten dürfte äußerst unwahrscheinlich sein.

Muss wieder ein Reha-Training absolvieren: Kapitän Felix Bastians fehlt definitiv beim nächsten Auswärtsspiel in Zwickau. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

So wird sich die Abwehr wieder von selbst aufstellen und auch im Mittelfeld gibt es für Trainer Christoph Dabrowski nicht gerade die Qual der Wahl: Björn Rother sitzt noch den zweiten Teil seiner Zwei-Spiele-Sperre aus der Dresden-Partie ab. Und Nebenmann Michael Tarnat kassierte gegen Mannheim seine fünfte Gelbe Karte und wird ebenfalls zuschauen müssen.

Rot-Weiss Essen: Trio kehrt ins Mannschaftstraining zurück

Dennoch gibt es für Trainer Dabrowski auch ein bisschen Licht am düsteren Horizont: Am Dienstag konnten Felix Götze, Torben Müsel und Kevin Holzweiler wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen und bieten dem Coach wieder mehr Alternativen. Gerade vom Mitwirken seines Ex-Bundesligaspielers Götze verspricht sich der Trainer eine Menge, fehlte es dem RWE-Mittelfeld zuletzt doch völlig an Durchschlagskraft.

