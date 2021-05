RWE: Heber, Plechaty, Holzweiler – so läuft die Kaderplanung

Essen. Einige Personalien stehen schon fest, an vielen wird bei Rot-Weiss Essen fleißig gearbeitet – egal für welche Liga. Alle Personalien im Überblick.

Der Titelkampf in der Regionalliga ist fast entschieden – spätestens Anfang Juni weiß Rot-Weiss Essen, in welcher Spielklasse es in der Saison 2021/22 um Punkte geht. Deutlich mehr als 80 Regionalliga-Punkte sollten dafür normalerweise reichen, aber der Zweikampf mit der U23 von Borussia Dortmund ist eben alles andere als ein normales Titelrennen. Und nach der Niederlage in Köln hat sich das Thema Aufstieg für RWE wohl erledigt.

Im Hintergrund laufen längst die Planungen für die kommende Saison: Als er auf seinen auslaufenden Vertrag angesprochen wurde, sagte Amara Condé zwar zuletzt: „Das ist absolut gar kein Thema, unsere Priorität liegt auf dem Aufstieg. Persönliche Sachen von einzelnen Spielern stehen gerade komplett im Hintergrund.“

Die Nachrichtenlage beweist aber das Gegenteil. Denn auch wenn noch einige Entscheidungen an der Ligenzugehörigkeit hängen: Die sportliche Leitung um Marcus Uhlig, Jörn Nowak und Christian Neidhart kann darauf natürlich nicht warten. Die Aussage, man werde, egal in welcher Liga, eine „sehr, sehr ambitionierte“ Mannschaft stellen, bekräftigte er vor dem Pokalspiel beim SV Straelen nochmal im Vereins-TV: Egal in welcher Liga werde man eine „richtig, richtig gute“ Mannschaft aufstellen. Und so laufen die Planungen dafür:

Rot-Weiss Essen: Welche Verträge sind noch gültig?

Mit Daniel Davari und Jakob Golz hat RWE zwei Torhüter unter Vertrag. Deutlich mehr Fragezeichen gibt es dagegen in der Abwehr davor – Felix Weber, der zuletzt kaum zum Einsatz kam (und den Verein durchaus verlassen könnte), ist der einzige Verteidiger, der über den Sommer hinaus einen Vertrag hat.

Im Mittelfeld dagegen sind mehr Spieler gebunden: Dennis Grote, Felix Schlüsselburg, Isaiah Young und Cedric Harenbrock haben auch einen Vertrag für 2021/22. Dazu kommt Nils Kaiser aus der eigenen U19, für ihn gilt ab Sommer ein Dreijahresvertrag. Und im Sturm bleibt Simon Engelmann. Der erst 17-jährige Timur Kesim hat dazu in der Rückrunde ein paar Regionalliga-Minuten schnuppern dürfen, er gehört noch der RWE-Jugendabteilung an.

Allerdings: Ein laufender Vertrag heißt natürlich nicht, dass ein Spieler zwangsläufig auch nächste Saison für RWE aufläuft. „Natürlich schauen wir uns das ganz genau an, ob es Verträge gibt“, so Marcus Uhlig Anfang April im Gespräch mit dieser Redaktion, aber: „Wir werden uns bei der Kaderplanung nichts reindiktieren lassen.“ Der neue Kader solle exakt und zu einhundert Prozent den Vorstellungen der Verantwortlichen entsprechen. Übersetzt: Wer da nicht reinpasst, muss gehen – egal, ob Vertrag oder nicht.

Wer kommt, wer geht? Welche Wechsel stehen schon fest?

Fest steht der Abgang von Marcel Platzek, der aber natürlich trotzdem immer irgendwie zu Rot-Weiss Essen gehört wird. Nur auf Torejagd wird er in der kommenden Saison in der Oberliga für den 1. FC Bocholt gehen. Jan-Lucas Dorow, der unter Neidhart kaum Einsatzminuten hatte, wechselt zu Rot-Weiß Oberhausen. Und Jonas Hildebrandt kehrt zu Energie Cottbus zurück.

Dorows Nummer, die 10, hat schon einen neuen Inhaber, den einzigen bislang externen Neuzugang: Kevin Holzweiler. Der kommt von Drittligist Viktoria Köln und stand laut Aussage von Marcus Uhlig wohl nicht zum ersten Mal auf dem Essener Zettel; der Vorsitzende traut dem 1,64 Meter großen Wirbelwind zu, schnell Publikumsliebling zu werden (was Trainer Neidhart über Holzweiler denkt, lesen Sie hier).

Außerdem kommt Stand jetzt Erolind Krasniqi zurück, der noch an den BFC Dynamo verliehen ist. Hier gibt es also noch viel zu tun – auf welchen Positionen Bedarf ist, hängt aber vor allem davon ab, wer noch seinen Vertrag verlängert.

Wie sieht es bei den Vertragsverlängerungen aus?

Einige Sachen hat RWE frühzeitig geklärt. Dennis Grote beispielsweise, der Taktgeber im zentralen Mittelfeld, hat schon im Januar seine Zusage für ein weiteres Jahr in rot-weiss gegeben. Aber natürlich bleiben eine Menge offener Fragen, wenn man gerade mal zwei Handvoll weiterlaufende Verträge hat.

In der Abwehr zum Beispiel. Kevin Grunds Vertrag würde sich verlängern, wenn RWE in die dritte Liga aufsteigt – wenn nicht, läuft er aus. Vorm Pokalspiel gegen Straelen sagte Marcus Uhlig: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal ein anderes Trikot trägt – das ist doch schon eine Aussage.“ Am wahrscheinlichsten ist aber, dass Grund kommende Saison gemeinsam mit Marcel Platzek in Bocholt aufläuft.

Gehalten werden sollen auch die Abwehrspieler Daniel Heber und Sandro Plechaty, der Vertrag des Letzteren hätte sich ohne Plechatys Verletzung wohl über eine Option automatisch verlängert. Heber soll unbedingt gehalten werden, fühlt sich auch wohl – Ausgang offen. Das gleiche gilt für Kapitän Marco Kehl-Gomez und Amara Condé.

Ähnlich sieht es weiter vorne aus: Auch wie es für Oguzhan Kefkir und Maxim Pronichev, die in den vergangenen Spielen groß aufspielten, weitergeht, ist unklar. Als RWE vor einigen Wochen seine Negativserie hatte, sagte Uhlig: „Jeder Spieler hat natürlich Zeit und Gelegenheit, sich in unseren Planungen nochmals etwas höher zu spielen.“ Der Wink mit dem Zaunpfahl ist wohl angekommen.

Der aktuelle RWE-Kader für die Saison 2021/22:

Tor: Daniel Davari, Jakob Golz.

Abwehr: Felix Weber.

Mittelfeld: Dennis Grote, Felix Schlüsselburg, Isaiah Young, Cedric Harenbrock, Nils Kaiser (eigene U19), Erolind Krasniqi (ausgeliehen zum BFC Dynamo).

Angriff: Simon Engelmann, Kevin Holzweiler.

Abgänge: Marcel Platzek (1. FC Bocholt), Jan-Lucas Dorow (Rot-Weiß Oberhausen), Jonas Hildebrandt (Energie Cottbus). (helm/haro/phz)

