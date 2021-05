RWE: Heber bleibt – und unterschreibt für mehrere Jahre

Essen. Großer Schritt für RWE: Daniel Heber will auch in der Regionalliga weiter für Rot-Weiss Essen spielen, unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Das ist eine ganz wichtige Nachricht für Rot-Weiss Essen: Der Fußball-Regionalligist, der aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der kommenden Saison in der vierten Liga spielt, kann einen seiner Leistungsträger halten: Daniel Heber bleibt und unterschreibt einen Vertrag bis 2025. Entsprechende Infos dieser Redaktion bestätigte der RWE-Vorsitzende Marcus Uhlig am Mittwochabend im Vereins-TV vor dem letztem Regionalliga-Heimspiel gegen Lotte.

Für RWE ist das eine entscheidende Personalie – bislang stand mit Felix Weber nur ein Verteidiger unter Vertrag, der allerdings konnte noch nicht überzeugen, könnte den Verein im Sommer trotzdem verlassen. Stattdessen bleibt mit Heber eine unumstrittene Stammkraft.

Rot-Weiss Essen: Daniel Heber fehlte einmal gesperrt, spielte sonst jede Minute

Bis zum Lotte-Spiel stand Heber 37-mal in der Startelf, spielte immer durch, nur bei der Niederlage bei Rot-Weiß Ahlen fehlte er gesperrt. Auch im DFB-Pokalspiel spielte Heber jede Minute – und überzeugte auch gegen die Bundesliga-Angreifer von Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen.

Es war auch deshalb nicht auszuschließen, dass die Partie vor rund 700 Fans das letzte Heimspiel für Daniel Heber an der Hafenstraße hätte sein können. Der Vertrag des athletischen Innenverteidigers lief bis Saisonenende, ein Wechsel in die 3. Liga war Thema. Am Ende folgte Heber aber seinem Herzen (und dem sehr guten Essener Angebot, für RWE hatte die Personalie Priorität). „Ich fühle mich wohl, ich liebe diesen Verein“, hatte Heber zuletzt auf die Frage nach einer Vertragsverlängerung geantwortet – um den Rest kümmere sich sein Berater.

Der ist sich mit Marcus Uhlig, Jörn Nowak und Co. dann einig geworden – Heber hat gleich für drei weitere Jahre unterschrieben. Man wolle eine maximal ambitionierte Mannschaft für die nächste Saison aufstellen, hatte Uhlig mehrfach betont. Mit Daniel Heber steht eine der wichtigsten Säulen dieser Mannschaft.

Der aktuelle RWE-Kader für die Saison 2021/22:

Tor: Daniel Davari, Jakob Golz.

Abwehr: Felix Weber, Daniel Heber.

Mittelfeld: Dennis Grote, Felix Schlüsselburg, Isaiah Young, Cedric Harenbrock, Nils Kaiser (eigene U19), Erolind Krasniqi (ausgeliehen zum BFC Dynamo).

Angriff: Simon Engelmann, Kevin Holzweiler.

Abgänge: Marcel Platzek (1. FC Bocholt), Jan-Lucas Dorow (Rot-Weiß Oberhausen), Jonas Hildebrandt (Energie Cottbus). (phz)

