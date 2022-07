RWE: Grote zu Preußen Münster – das sagt er über den Wechsel

Münster. Rot-Weiss Essens Ex-Kapitän Dennis Grote hat nun doch bei Preußen Münster unterschrieben. Was er über den Wechsel zum Regionalligisten sagt.

Nun also doch: Preußen Münster verstärkt sich mit Dennis Grote, dem ehemaligen Kapitän von Rot-Weiss Essen. Das gab der Regionalligist am Dienstagmittag bekannt.

„Es ist ein sehr schönes Gefühl, wieder hier zu sein und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Münster ist meine Heimat, schon deswegen habe ich den Weg der Preußen natürlich intensiv verfolgt und bin froh, zehn Jahr später wieder ein Teil davon zu sein. Ich werde jetzt alles dafür tun, um als Mannschaft erfolgreich zu sein“, sagt Grote, der bereits mit seiner neuen Mannschaft trainiert hat, über den Transfer.

Ex-Kapitän von Rot-Weiss Essen kehrt zu Preußen Münster zurück

Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer meint: „Wir versuchen die Spieler vom Preußen-Weg zu überzeugen und ich freue mich, dass uns das bei einem so erfahrenen Spieler wie Dennis gelungen ist. Mit seiner Qualität als Spieler und mit seiner Persönlichkeit wird er unsere Mannschaft auf jeden Fall bereichern.“

Grote, gebürtiger Münsterländer, kokettierte bereits im vergangenen Winter mit einem Wechsel zum SC Preußen – sein damaliger Verein, Rot-Weiss Essen, erteilte dem Kapitän allerdings keine Freigabe. Grote wurde suspendiert und ging schließlich nach Innsbruck. Jetzt folgt die Rückkehr in die Regionalliga West.

Der 35-jährige Grote lief 69 Mal in der Bundesliga auf. Für Rot-Weiss Essen erzielte er in 81 Spielen elf Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor. Grote spielte bereits auch für die Münsteraner. Beim SCP wurde er in der Jugend ausgebildet, für die Profis brachte er es zudem auf 94 Einsätze – weitere werden folgen.

