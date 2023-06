RWE: Gott sei Dank kommt der HSV – und nicht die Bayern

Essen. Unser Kolumnist Uwe Strootmann schaut auf das DFB-Pokal-Los Hamburger SV. Und er hat einen Wunsch für Rot-Weiss Essens Jahreshauptversammlung.

Eine Auslosung ist unter dem Strich leider nur zu selten „wünsch Dir was“, sondern so gut wie immer „so isses!“. Und so trug es sich vergangenen Sonntag bei der Auslosung zur ersten DFB-Pokalhauptrunde zu, dass Losfee Sarah Vogel nicht den Gelsenkirchener Stadtteilverein als Gegner von Rot-Weiss Essen aus dem Lostopf fischte, sondern Hamburgs Perle.

Den Hamburger SV hatte ich jetzt als eigene Option so überhaupt nicht auf dem Zettel, bin ich bei meinen Wunschgegnern im DFB-Pokal fast automatisch immer bei VfL Bochum, Darmstadt 98 oder den Eisernen aus Köpenick. Es gibt zudem eine kleine Liste von Vereinen, die ich mir partout nicht als Erstrundengegner vorstellen möchte. Das sind die Bayern, der amtierende Titelträger aus Fuschl am See und der VfL Wolfsburg.

Rot-Weiss Essen: Im Gästeblock wird es voll gegen den HSV

Von daher habe ich mich gefreut, dass sich in dieser Pokalrunde der zukünftige Ligakonkurrent aus Münster mit dem ganzen Bohei herumschlagen darf, welches ein Bayern-Spiel nun mal so mit sich bringt. Wir hingegen können uns hingegen relativ normal auf einen packenden Pokaltag freuen und neue Mitglieder melden sich ausschließlich deshalb an, um Teil von RWE zu werden. Der Hamburger SV als gewachsener, ja fast schon traditioneller Zweitligist ist uns in seinen Strukturen sicherlich um einiges voraus und schon aufgrund der höheren Spielklasse der Favorit.

Zudem immer von zigtausenden Fans begleitet, so dass man kein Prophet sein muss, um festzustellen: Die volle Hütte ist garantiert. Den Fans des HSV sei eines schon jetzt mit auf den Weg gegeben: Im Gästeblock direkt nach oben durch rücken, denn hoch oben ist immer erstaunlich viel Platz frei, während sich unten alles vor dem Blockeingang knubbelt. Leider kann ab einem gewissen Zeitpunkt der Gästeblock somit nicht mehr betreten werden und viele Gästefans schauen dann sprichwörtlich in die Röhre. Das große Los gezogen haben endlich alle Fans, die vergangene Saison eine Dauerkarte hatten und ab sofort verlängern können.

Das „endlich“ kann eigentlich weg, aber man konnte den Eindruck gewinnen, dass es manch Fan mal wieder nicht schnell genug ging. Wie auch der neue Kader am besten schon einen Tag nach Ende der abgelaufenen Saison feststehen sollte! Wir haben doch keine Zeit! Wir dürfen uns da einfach mal wieder mehr in Geduld und Gelassenheit üben. Aber, als Verein mit großer Fanbasis machst du es einfach zu keinem Tag der Woche allen gleich recht. Ob nun die neue Preisgestaltung gerecht ist, das vermag ich so nicht zu beurteilen, aber warum die Preise in den verschiedenen Kategorien prozentual unterschiedlich ansteigen, verwundert ein wenig.

Rot-Weiss Essen: Konstruktiver Austausch bei der JHV

Grundsätzlich war uns allen klar, dass es Preiserhöhungen geben wird, und sicherlich auch geben muss. Man möchte nun höher in das Regal der 3. Liga greifen, um auch mal eine oft gelesene Metapher zu nutzen. Bevor aber überhaupt wieder ein Ball rollt, anne Hafenstraße, egal ob im Training, der Liga oder eben gegen den HSV, steht kommendes Wochenende die Jahreshauptversammlung an.

Auch die Vorbereitung dafür bedeutet auf der Geschäftsstelle Arbeit rund um die Uhr. Die Jahreshauptversammlung ist der jährliche Gedankenaustausch schlechthin und die Plattform für uns Mitglieder, auf der wir rechtmäßig zu erfahren haben, wie es uns als Verein so geht. Ebenso der Ort, um optimal die Dinge zu hinterfragen, die je nach Interessenlage kritisch gesehen werden. Ich wünsche mir, dass das allerdings in einem konstruktiven und respektvollen Austausch stattfindet, denn das gemeinsame Ziel sollte immer heißen: Nur der RWE!

