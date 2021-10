RWE-Gewinnspiel: VIP-Karten für die Hafenstraße zu gewinnen

Essen. Rot-Weiss Essen sorgt in der Regionalliga für Furore – und Sie können live dabei sein. Wir verlosen VIP-Tickets für das Heimspiel gegen Aachen

Rot-Weiss Essen ist in Topform und führt die Tabelle der Regionalliga West an. Klappt es in dieser Saison mit dem Aufstieg in den Profifußball? Die Fans jedenfalls geben in jedem Heimspiel an der Hafenstraße alles – und das werden sie auch gegen Alemannia Aachen tun.

Das Traditionsduell gegen die Aachener steigt am 30. Oktober im Stadion Essen. Tausende Fans werden die Hafenstraße an dem Samstag fluten – und Sie können live dabei sein. Wir verlosen zwei Mal zwei Tickets für den VIP-Bereich Zeche Hafenstraße. Das Gewinnspiel läuft vom 18. Oktober bis zum 22. Oktober.

Hier geht es zur Verlosung!

Mit einem Sieg würde RWE ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Auch wenn die Alemannia nicht ganz so stark in die Saison gestartet ist und im unteren Bereich der Regionalliga-Tabelle zu finden ist. Auf den Rängen dürfte es ebenfalls laut werden: Wie die RWE-Fans sind auch die Aachener Anhänger dafür bekannt, ihrem Team durchs ganze Land hinterherzufahren.

