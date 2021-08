RWE-Gewinnspiel: 2 Sitzplatz-Dauerkarten für die Hafenstraße

Essen. Rot-Weiss Essen will um den Aufstieg mitspielen, und das endlich wieder vor Fans. Gewinnen Sie hier zwei Dauerkarten für die Regionalliga-Saison.

Endlich geht es wieder los: Rot-Weiss Essen startet am Samstag beim Bonner SC in die neue Saison in der Fußball-Regionalliga – ein neuer Anlauf auf den ersehnten Aufstieg in die 3. Liga. Eine Woche später steht dann auch das erste Heimspiel an: Am Freitagabend, 20. August, ist unter Flutlicht der SV Straelen zu Gast an der Hafenstraße. Das erste von 19 Heimspielen – und Sie können immer dabei sein.

Unsere Redaktion verlost in Kooperation mit Rot-Weiss Essen zwei Sitzplatz-Dauerkarten der Preiskategorie 1 inkl. Bratwurst-Dauerkarte.

Hier geht es zum Gewinnspiel!

Hier geht es zum Gewinnspiel!

(Gewinnspiel unter Vorbehalt der Corona-Entwicklung, Teilnahme bis 15. August)

Aktuelle Nachrichten rund um Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen hat den freien Dauerkartenverkauf gestartet und plant mit mehr als 6000 Fans im Stadion. Zu Saisonbeginn werden auch weiter Livestreams angeboten – RWE ist also vorbereitet, falls die Zuschauerzahlen wieder beschränkt werden.“ Aber schöner ist es natürlich, wenn diese auch im Stadion gemeinsam mit der Mannschaft die Siege feiern können.

Denn niemand würde Trainer Christian Neidhart widersprechen, wenn er sagt: „Wir haben es ja schon bei uns beim Abschiedsspiel gegen Bocholt und auch beim Test in Offenbach gespürt: Fußball vor Fans macht einfach mehr Spaß. Mal sehen, wie es sich dann bei echten Pflichtspielen im Stadion anfühlt.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE