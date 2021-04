RWE gegen Schalkes U23: Wer folgt dem Weg von Timo Becker?

Timo Becker lief vor eineinhalb Jahren noch mit der U23 des FC Schalke gegen seinen Ex-Verein Rot-Weiss Essen in der Regionalliga auf, inzwischen hat er in der Bundesliga durchgesetzt. Von so einem Sprung träumen sicherlich einige Spieler, die am Samstag im kleinen Regionalliga-Derby an der Essener Hafenstraße auflaufen.